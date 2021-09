Matu kopšana un cīņa pret matu izkrišanu

Mūsdienās aktuāla problēma ir matu izkrišana. To var veicināt dažādi faktori - galvas ādas slimības (sēnīte), blaugznas, alerģijas izpausmes, hroniskas saslimšanas, diētas, medikamentu lietošana, hormonālās izmaiņas, laktācijas periods u.c. Arī nerūpīga galvas ādas un matu kopšana var būt par pamatu matu novājināšanai un izkrišanai.

Anita Mētra - galvas ādas un matu kopšanas speciāliste, friziere, triholoģe. (Foto: Publicitātes)

Ja pastiprināti izkrīt mati, jālieto augšanu stimulējoši līdzekļi un tādi, kas novērš izkrišanu. Ja problēma ir nopietnāka, nepieciešama trihologa konsultācija. Lai novērstu pastiprinātu matu izkrišanu, noteikti jāatrod cēlonis, konsultējoties ar speciālistu.

Ir plašas diagnostikas iespējas, kas identificē cēloni un palīdz cilvēkam ātrāk tikt galā ar matu vai galvas ādas problēmām.



Jūs akcentējāt rūpes par galvas ādu. Ko nozīmē pareizi rūpēties par galvas ādu un matiem?



Skaisti mati sākas ar veselu galvas ādu. Ja ir seboreja, blaugznas vai citas galvas ādas problēmas, arī matu struktūra cietīs. Bieži vien cilvēki neprot atrast pareizos kopšanas līdzekļus un metodi, kas piemērota tieši viņam. Kā jau minēju, būtiski ir veikt galvas ādas diagnostiku un tad piemeklēt šampūnu un kopšanas līdzekļus.



Tiem, kas bieži mazgā matus, ieteicami dermatoloģiski pārbaudīti līdzekļi, kas paredzēti ikdienas lietošanai un nekaitē galvas ādai un pH līmenim, tādējādi pasargājot no iespējamajām problēmām.



Mans ieteikums rūpēties īpaši vērīgi gan par galvas ādu, gan matiem. Izvēlēties sev piemērotus kopšanas līdzekļus, kas ir ārstnieciski un paredzēti lietošanai mājas apstākļos. Šobrīt ir pieejami ļoti augstas kvalitātes kopšanas līdzekļi, kas palīdz (samazina-apstādina) matu izkrišanu un veicina matu augšanu.



Zīmola LABO šampūni risina galvas ādas un matu problēmas (seborejas bojātiem matiem, pret blaugznām, jutīgai galvas ādai un apjoma piešķiršanai matiem). Formula bagātināta ar 3 veidu hialuronskābēm, kas rekonstruē visas trīs mata sastāvdaļas, piepilda matu šķiedras un aktivizē keratīna ražošanu. Tie atjauno matu mitruma līdzsvaru, intensīvi baro un novērš elektrizēšanos. Šampūni rūpīgi un maigi attīra matus. Unikālā formula, pateicoties savām tīrīšanas un mitrinošām īpašībām, palīdz normalizēt galvas ādu, restrukturizē un piepilda matu šķiedras.

Matu kopšanas līdzekļu klāsts ir plašs. Kā tajā neapjukt un izvēlēties piemērotāko un efektīvāko problēmas risināšanai?



Izvēloties matu kopšanas līdzekļus, jāpievērš uzmanība sastāvam, klīniskajiem pētījumiem un patentiem.



Lai padarītu matus veselīgākus un atjaunotu to struktūru, kopšanas līdzekļos vajadzētu būt sekojošām aktīvajām sastāvdaļām – hialuronskābe, pantenols, fosfolipīdi, sfingolipīdi,

kolagēns, keratīns, hidrolizēts zīds, bišu māšu peru pieniņa ekstrakts, aļģes un vitamīni. Tie palīdz atjaunot matu struktūru gan kutikulas, gan keratīna šķiedru līmenī korteksā.

Situācijā, kad mati izkrīt, uzmanība jāpievērš matu zuduma intensitātei. Tā var būt sezonāla parādība vai arī nopietna problēma. Abos gadījumos ir nepieciešams risinājums, tapēc iesaku laicīgi lietot līdzekļus (šampūnus un ampulas), kas paredzēti pret matu izkrišanu. To sastāvā vajadzētu būt tādām aminoskābēm kā – cisteīns, lizīns un glikoproteīns, kas stimulēs jaunu matu ataugšanu. Savukārt, hidrolizēti rauga proteīni un acetil-tetrapeptīds-3 stiprinās matu saknes.



Jūs savā praksē izmantojat CRESCINA produktus. Ar ko tie ir unikāli?



Uzskatu, ka zīmola Crescina preparāti ir vieni no visiedarbīgākajiem cīņā pret matu izkrišanu. Tie ne vien novērš izkrišanu, bet arī veicina jaunu matu ataugšanu, pateicoties jaunajai Transdermālajai tehnoloģijai un aktīvajām sastāvdaļām.



Iesaku saviem klientiem, kuriem ir alopēcija (matu izkrišana), kā arī pēc medikamentu lietošanas (antibiotiku kursa), imunitātes pazemināšanās situācijās, diētām un jaunajām māmiņām, kurām nepieciešams atjaunot, spēcināt matu augšanas intensitāti un novērst matu izkrišanu. Ampulas un šampūni satur aktīvos komponentus, kas iedarbojas uz matu sīpoliņu, palīdzot atjaunot matu augšanu un apturēt matu izkrišanu.



Šiem produktiem ir veikti vairāki klīniskie pētījumi, kā arī tiem ir Šveices patenti, kas garantē to kvalitāti.



Uzsākot kursu, vienmēr iesaku izvēlēties kompleksu – gan šampūnu, gan ampulas, jo tādā veidā būs iespējams sasniegt maksimālu efektu.

CRESCINA TRANSDERMIC - ampulas un šampūni ar jaunākās paaudzes formulu, kas veicina novājinātu matu fizioloģisko ataugšanu un novērš matu izkrišanu, pozitīvi ietekmē aktīvos un daļēji aktīvos folikulus, stimulē keratīna ražošanu.



Inovatīvs produkts ar 8 Šveices un pasaules patentiem. Efektivitāte 100% visiem pētījuma dalībniekiem. Vidēji 6300 jauni mati, izmantojot CRESCINA ampulas 4 mēnešus (in-vivo klīniskie pētījumi). Dažādas formulas vīriešiem un sievietēm. Trīs produktu koncentrācijas: 200 sākotnēja, 500 vidēja un 1300 spēcīga retināšanās stadija.



