35 gadus veco politiķes meitu skārusi sejas paralīze; to izraisījis iemesls, kas var būt teju ikvienam
ASV politiķes Sāras Peilinas meita Bristole Peilina šokējusi sociālo mediju lietotājus, daloties ar fotoattēliem, kuros viņas seja ir paralizēta. Vēlāk viņa atklājusi iespējamo iemeslu.
Bristole Peilina pirmo reizi par savu cīņu ar sejas paralīzi runāja 2025. gada janvārī. Toreiz viņa ārvalstu medijiem pastāstīja, ka ārstiem ir aizdomas par Bella paralīzi. 2026. gada janvārī viņa publicēja video, kurā saviem sekotājiem teica, ka atbildēs uz visiem jautājumiem.
"Ja kādam rodas jautājums, šodien ir 323. diena, kopš mana seja ir paralizēta," 3. janvārī savā Instagram kontā rakstīja bijušās Aļaskas gubernatores Sāras Peilinas meita. "Neizskatās labi. Sevišķi daudz nekustas,” viņa sacīja un tad noņēma saulesbrilles, atklājot, ka joprojām nevar pakustināt pusi sejas.
Bristole atklāja, ka plāno ārstēt šo problēmu ar botoksu, kas, viņasprāt, tiks injicēts kreisās acs apvidū, jo tā “vienkārši kļūst ļoti maza, kad smaida vai izrādi jebkādas citas emocijas”. Par spīti visam, Peilina saglabā optimismu. “Varētu būt sliktāk, varētu būt labāk,” viņa komentē, piebilstot: “Vismaz man ir skaistas saulesbrilles.”
Kad 35 gadus vecā politiķes meita pirmo reizi runāja par savu veselības problēmu, viņa teica, ka viss sākās ar dīvainu sajūtu sejā.
“Mana mute it kā vilkās uz vienu pusi. Tāpēc es piegāju pie spoguļa un paskatījos tajā. Nodomāju: “Oho. Izskatās mazliet dīvaini.” Pāris stundu laikā visa mana sejas kreisā puse bija nejūtīga un vienkārši paralizēta… Es nevarēju pamirkšķināt acis. Visa manas sejas kreisā puse bija burtiski sastingusi. “Tas ir tiešām traki,” viņa teica. Saskaņā ar izdevuma "Toronto Sun" sniegto informāciju, Kanādas Veselības ministrija definē Bella paralīzi kā tipisku īslaicīgu vienas sejas puses vājumu vai paralīzi, un tā, šķiet, ir arī Peilinas pieredze. Tomēr īslaicīga paralīze parasti izzūd sešu mēnešu laikā pēc simptomu parādīšanās, un Peilina no šīs problēmas cieš jau gadu.
Bristole arī paziņojusi, ka ārsti uzskata, ka viņas stāvokli varētu būt izraisījis miega trūkums vai stress. Viņa pati nešaubās, ka tas ir stresa sekas.
Latvijas Bērnu klīniskās universitātes speciālistu veidotais portāls Veselapasaule.lv ziņo, ka Bella paralīze ir sejas nerva bojājums. Tā iemesli var būt visdažādākie - Laima slimība, cukura diabēts, herpes vīrusa infekcija, audzēji vai pat aukstums (piemēram, auto kondencionētais gaiss). Pilnīgs sejas nerva bojājums izraisa mīmikas jeb sejas muskulatūras vājumu bojājuma pusē. Būs redzams mutes kaktiņa noslīdējums, nespēja saraukt pieri, aizvērt acis, kā arī var novērot jušanas un garšas izmaiņas. Aptuveni 70% pacientu ar Bella parēzi novēro pilnīgu atveseļošanos 3 mēnešu laikā. Prognozes sliktāku iznākumu veicinošie faktori būs lielāks pacienta vecums, arteriālā hipertensija un cukura diabēts.