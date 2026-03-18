"Barcelona" ar graujošu uzvaru atbildes spēlē sasniedz UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālu
"Barcelona" futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla atbildes spēlē guva graujošu uzvaru un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā.
"Bacelona" mājās ar 7:2 (3:2) pārspēja Ņūkāslas "United", divu maču summā barseloniešiem tiekot pie uzvaras ar 8:3.
Spēles sestajā minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Rafinja, uz ko nepilnas desmit minūtes vēlāk ar precīzu sitienu atbildēja "United" uzbrucējs Entonijs Elanga. Neilgi pēc ielaistajiem vārtiem mājiniekiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Marks Bernals, taču Elanga guva vēl vienus vārtus, panākot neizšķirtu 28. minūtē.
Izšķirošs izrādījās tiesneša lēmums pirmā puslaika kompensācijas laikā nozīmēt 11 metru soda sitienu uz Ņūkāslas komandas vārtiem, jo pēc tam viesiem vairs neizdevās atspēlēties. "Pendeli" precīzi izpildīja Lamins Jamals, kurš izvirzīja vadībā "Barcelona" ar 3:2.
Otrajā puslaikā pārliecinoši turpināja spēlēt "Barcelona" futbolisti, tiekot pie panākuma un nodrošinot vietu astotdaļfinālā. Otrajā puslaikā "United" vārtsargu divas reizes pārspēja Roberts Levandovskis, bet vēl pa reizei precīzi bija Rafinja un Fermins Lopess.
Trešdien vēl Minhenes "Bayern" uzņems Bergāmo "Atalanta", "Liverpool" mājās spēkosies ar Stambulas "Galatasaray", bet Totenhemas "Hotspur" mājās cīnīsies ar Madrides "Atletico".
Jau ziņots, ka otrdien ceturtdaļfinālu sasniedza arī Lisabonas "Sporting", Londonas "Arsenal", Madrides "Real" un Parīzes "Saint-Germain" (PSG).
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".