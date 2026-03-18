ASV izlūkdienesti atspēko Trampa apgalvojumus par Irānas kodolieroču bagātināšanas programmu
ASV izlūkdienesti trešdien secinājuši, ka Irāna neatjaunoja kodolieroču bagātināšanas spējas, kas tika iznīcinātas ASV un Izraēlas uzbrukumā 2025. gada jūnijā.
Izlūkdienestu secinājumi ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trampa sniegto pamatojumu februāra beigās uzsāktajam karam pret Irānu.
ASV nacionālās izlūkošanas direktore Tulsi Gabarda, kas ir Trampa sabiedrotā, dalījās ar izlūkdienestu secinājumiem rakstiskā liecībā, kas ir daļa no ikgadējā draudu novērtējuma, taču, uzrunājot senatorus, to neatkārtoja.
"Operācijas "Midnight Hammer" rezultātā tika iznīcināta Irānas kodolieroču bagātināšanas programma. Kopš tā laika nav bijuši centieni mēģināt atjaunot bagātināšanas spējas," liecībā Senāta izlūkošanas komitejai norādīja Gabarda.
Atbildot uz kāda demokrātu senatora jautājumu, kāpēc viņa publiski neatkārtoja šo secinājumu, Gabarda sacīja, ka viņai nebija pietiekami daudz laika, lai nolasītu visu liecību senatoriem, bet neko nenoliedza.
Tramps vairākkārt apgalvojis, ka viņš 28. februārī deva rīkojumu ASV reizē ar Izraēlu uzbrukt Irānai nenovēršamu draudu dēļ.
Prezidents pēc 2025. gada jūnija bombardēšanas apgalvoja, ka ASV pilnībā iznīcinājušas Irānas kodolobjektus, bet pēc 28. februāra izteicies, ka Teherāna bija tuvu tam, lai izveidotu kodolbumbu. Lielākā daļa novērotāju nepiekrīt šim Trampa apgalvojumam.
Otrdien no amata atkāpās Gabardas augsta ranga palīdze, apgalvojot, ka nenovēršamu draudu nav un ka Trampu maldina Izraēla un mediji.
Savās piezīmēs senatoriem Gabarda norādīja, ka Irānai doti smagi triecieni, taču tā joprojām funkcionē.
ASV izlūkdienesti "uzskata, ka režīms Irānā ir neskarts, bet lielā mērā degradēts uzbrukumu dēļ," pavēstīja Gabarda. "Ja naidīgais režīms izdzīvos, tas, visticamāk, centīsies (..) atjaunot savus militāros, raķešu un bezpilota lidaparātu spēkus," viņa piebilda.