Zemnieki ar bažām gaida pavasara darbus - degvielas cenu kāpums ietekmēs produkcijas pašizmaksu
Sākoties pavasara sezonai, Latvijas zemnieki saskaras ar kritisku situāciju, ko izraisījis straujais degvielas cenu kāpums. Salīdzinot ar pagājušo gadu, lauksaimniecības dīzeļdegvielas cena pieaugusi par 55 centiem litrā, radot pamatotas bažas par pavasara darbu rentabilitāti, vēsta 360TV Ziņas.
Tā kā lauku apstrāde prasa milzīgu degvielas patēriņu, šis sadārdzinājums neizbēgami cels saražotās produkcijas pašizmaksu, radot papildu spiedienu uz saimniecībām, kuras jau tā cieš no iepriekšējā gada nelabvēlīgo laikapstākļu sekām.
Preiļu novada zemnieku saimniecības "Tūmeņi" saimnieks Edgars Soldāns, prognozējot politisko nestabilitāti Tuvajos Austrumos, paspēja savlaicīgi iegādāties degvielas rezerves, taču ar tām pietiks vien pavasara darbu sākumam.
Viņš norāda, ka daudziem citiem lauksaimniekiem nav tik ļoti paveicies, jo piegādātāji, izmantojot situāciju, mēdz pat atsaukt pasūtījumus un atgriezt iemaksāto naudu, lai vēlāk degvielu pārdotu par augstāku cenu. Situāciju smagāku padara fakts, ka zemnieks ir pēdējais ķēdē – lai gan ražošanas izmaksas strauji aug, produkta gala cenu nosaka globālais tirgus, kurā vietējiem ražotājiem jākonkurē ar lētāku importu.
Daļa zemnieku mēģina glābties, izmantojot tiešo tirdzniecību. Preiļos nesen atvērtais kooperatīva veikaliņš "Sirta" ir viens no piemēriem, kur lauksaimnieki mēģina piedāvāt produkciju paši, tomēr arī šeit atzīst, ka cenu kāpums būs neizbēgams.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) aprēķini liecina, ka degvielas izmaksu pieaugums vien sastāda vidēji 66 eiro uz hektāru, taču, pieskaitot transporta un darbaspēka izmaksas, šis cipars ir ievērojami lielāks.