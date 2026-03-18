Šodien 22:21
"Eurostat": Latvijā ceturtajā ceturksnī augstāks vakanču līmenis nekā ES vidēji
Latvijā pērn ceturtajā ceturksnī bijis augstāks nekā Eiropas Savienībā (ES) vidēji darbavietu vakanču līmenis, kas izteikts procentuāli kā attiecība starp kopējo pieejamo vakanču skaitu pret visām darbavietām ekonomikā - jau aizņemtajām un vakantajām.
Par to liecina ES statistikas pārvaldes "Eurostat" trešdien publiskotie salīdzināmie dati.
Latvijā vakanču līmenis ceturtajā ceturksnī bija 2,1%. Lielākais vakanču līmenis oktobrī-decembrī bija Nīderlandē (3,9%), Beļģijā (3,5%), Maltā (3,3%), kā arī Vācijā, Austrijā un Kiprā (visās valstīs 2,8%).
ES vidēji vakanču līmenis ceturtajā ceturksnī bija 2%, bet eirozonā - 2,2%.
Lietuvā vakanču līmenis bija 2,2%, Igaunijā - 1,5%, bet viszemākais vakanču līmenis bija Rumānijā - 0,6%.