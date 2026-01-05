Viena pārbaude var izglābt dzīvību - janvārī izskan īpašs aicinājums sievietēm
Janvāris starptautiski ir Dzemdes kakla vēža modrības mēnesis (Cervical Cancer Awareness Month), kurā mudina sievietes veikt dzemdes kakla vēža skrīningu, un šim nolūkam Latvijā jau trešo gadu organizē kampaņu sievietēm "Apsteidz dzemdes kakla vēzi!" ar mudinājumu "Veic valsts apmaksātu pārbaudi!".
"Pasaules Veselības organizācija ir uzstādījusi mērķi – izskaust dzemdes kakla vēzi kā sabiedrības veselības problēmu. Tam pievienojusies arī Latvija, jo Latvijā dzemdes kakla vēzis ir otrs biežāk sastopamais audzējs sievietēm līdz 45 gadu vecumam un trešais izplatītākais vēža izraisītas nāves cēlonis sievietēm," pauž Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadītāja Lāsma Līdaka.
Viņa uzsver, ka dzemdes kakla vēzis ir saslimšana, kuru iespējams pilnībā novērst ar pašas sabiedrības līdzdalību. Latvijā šo vēža veidu konstatē vidēji 19,2 sievietēm no 100 000 (Slimību profilakses un kontroles centra dati par 2024. gadu), kas ir satraucoši, jo šis rādītājs ir augstāks par Eiropas vidējiem rādītājiem. Pēc piecus gadus veciem datiem, Latvijā apmēram 10–12 sievietes no šīs slimības katru mēnesi nomirst.
"Latvijā ir pieejami un valsts apmaksāti iedarbīgi ieroči cīņai pret dzemdes kakla vēzi – dzemdes kakla vēža skrīnings, sākot no 25 gadiem un vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV) jauniešiem no 12 līdz 25 gadu vecumam. Ir iespējams praktiski apsteigt dzemdes kakla vēzi ikvienai sievietei, veicot valsts apmaksātu skrīninga pārbaudi. Maksimāla skrīninga aptvere nozīmētu maksimāli efektīvu sabiedrības finansējuma izlietojumu šim mērķim, tiecoties sasniegt PVO definēto virsmērķi arī mūsu sabiedrības veselībai," pamato Latvijas Kolposkopijas biedrības valdes priekšsēdētāja Olga Plisko.
Dzemdes kakla vēzis ir gados salīdzinoši jaunu sieviešu vēzis – gandrīz pusei tas attīstās vecumā ap 45 gadiem, un tas ir laiks, kad sieviete joprojām ir aktīva profesijā, karjerā, viņai ir ģimene, bērni.
"Saistībā ar skrīningu kopš 2025. gada 1. jūlija Latvijā ir uzlabota valsts apmaksātā dzemdes kakla vēža skrīninga stratēģija, kas balstās uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem un starptautisko pieredzi. Sievietēm vecumā no 25 līdz 29 gadiem skrīningu arī turpmāk veic reizi trijos gados ar citoloģisko analīzi (PAP). Sievietēm no 30 gadiem skrīninga ietvaros veic CPV testu. Ja tas ir negatīvs, tad nākamais skrīnings paredzēts pēc pieciem gadiem, ja pozitīvs, tiek veikta papildu citoloģiskā analīze. Ja tā uzrāda izmaiņas, sievietei tiek nozīmēti padziļināti izmeklējumi un nepieciešamības gadījumā ārstēšana," skaidro Latvijas dzemdes kakla vēža izglītības fonda vadītāja Kristīne Pčolkina.
Skrīninga mērķis ir atklāt riska grupas sievietes, lai veiksmīgi ārstētu priekšvēža izmaiņas, novēršot vēža attīstību. Tāpēc nevajag baidīties uzzināt kaut ko satraucošu un ir ļoti vērts atsaukties skrīningam. Veselība ir atbildība ne tikai pret sevi, bet arī pret saviem tuviniekiem!
Dzemdes kakla vēža modrības mēneša kampaņu "Apsteidz dzemdes kakla vēzi!" ar mudinājumu "Veic valsts apmaksātu pārbaudi!" janvārī organizē Latvijas dzemdes kakla vēža izglītības fonds sadarbībā ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju un Latvijas Kolposkopijas biedrību.