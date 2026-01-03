Jaunā gada apņemšanās? Ja plāno atteikties no viena izplatīta ieraduma, tad gatavojies šādiem simptomiem!
Pēdējā desmitgadē elektroniskās cigaretes tika reklamētas kā mazāk kaitīga alternatīva smēķēšanai. Ierīces ir stilīgas, garšas saldas, un šķiet, ka no tām atteikties ir vieglāk nekā no parastajām cigaretēm. Taču tiklīdz jūs patiešām noliekat malā veipu, viss var aiziet greizi. Ja plānojat sākt jauno gadu bez nikotīna, ņemiet vērā sekojošo!
Daudzi, kas pārstāj veipot, pirmajās dienās piedzīvo nervozitāti, satraukumu vai pēkšņas spēcīgas emocijas. Citi ievēro izmaiņas miegā, apetītē vai koncentrēšanās spējā.
Bieži vien to piedēvē stresam vai neveiksmīgai nedēļai, taču atteikšanās no nikotīna nozīmē, ka ķermenim un smadzenēm jāpierod pie straujās pārmaiņas. Šīs nelabumi ir nikotīna abstinences simptomi, un veipotāji tos piedzīvo tāpat kā smēķēšanas atteikšanās gadījumā.
Visbiežāk parādās spēcīga vēlme pēc nikotīna. Tā var uznākt pēkšņi un šķist ļoti intensīva, īpaši ierastās situācijās — no rīta pie kafijas, sarunās vai darba pārtraukumos. Līdz ar to bieži novērojama arī nervozitāte un nomāktība, it īpaši pirmajās dienās.
Daži cilvēki jūtas izsalkuši vai biežāk uzņem kārumus — daļēji tāpēc, ka bez nikotīna garša pastiprinās, daļēji tāpēc, ka veips agrāk aizņēma rokas un muti.
Grūtības ar miegu
Daudzi jūt satraukumu vai nervozitāti, it kā būtu grūti nosēdēt mierā vai atpūsties. Koncentrēšanās īslaicīgi samazinās, un pat vienkārši uzdevumi šķiet grūtāki nekā parasti. Biežas ir arī problēmas ar miegu: grūtības iemigt vai nakts pamošanās. Var mainīties arī apetīte.
Garastāvokļa svārstības
Tās bieži ir visnepatīkamākās. Trauksme, noskaņojuma pazemināšanās vai raudulība nav retums, īpaši tiem, kas iepriekš ir saskārušies ar trauksmi vai depresiju. Lai gan veips var šķist īslaicīgs atvieglojums, ir svarīgi atcerēties: nikotīns tikai mazina abstinences simptomus, bet neārstē trauksmi vai depresiju.
Labā ziņa: nikotīna abstinence nav bīstama, un simptomi ir pārejoši. Tie izzūd, un daudzi saka, ka jau pēc dažām nedēļām jūtas ievērojami labāk gan garīgi, gan fiziski.