Valsts piešķirs 15 tūkstošu eiro pabalstu kuplajai trīnīšu ģimenei
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) vietnē "X" paziņojis, ka klātienē sveicis ģimeni, kas nesen Rīgas dzemdību namā sagaidījusi šī gada pirmos trīnīšus.
Ministrs paziņojis, ka tuvākajā laikā valsts ģimenei piešķirs vienreizēju pabalstu 15 tūkstošu eiro apmērā, un saka paldies Rīgas dzemdību nama personālam par profesionālo darbu.
Meitene, kas svērusi 1080 gramus, pasaulē nākusi plkst. 17.44, savukārt pēc minūtes sagaidīts vidējais bērns - puika, kas svēris 1280 gramus. Savukārt jaunākais puisis, kas svēris 1070 gramus, piedzimis plkst. 17.48.
Trīnīšu vecāki ir Sīmaņu ģimene no Valmieras.
Kā informē Dzemdību namā, mājās trīnīšus jau gaida četras māsas un brālis.
Valmieras novada pašvaldībā informēja, ka par papildu atbalstu ģimenei tiks lemts nākamajā domes sēdē 26. martā. Taču ģimenei pienākas arī saistošajos noteikumos "Par pabalstiem un sociālajām garantijām Valmieras novadā" noteiktais pabalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu.