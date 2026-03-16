Rīgas pašvaldība plāno par vairāk nekā miljonu eiro iegādāties 59 sabiedriskā transporta nojumes
Rīgas pašvaldība plāno par vairāk nekā miljonu eiro iegādāties 59 sabiedriskā transporta nojumes, izriet no pirmdien Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē lemtā.
Kā informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā, sabiedriskā transporta pieturvietu nojumu iegādei plānots izlietot 1 098 947 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. No šīs summas 491 607 eiro ir ražošanas izmaksas, bet 607 340 eiro paredzēti būvniecības darbiem nojumju uzstādīšanai.
Projekta "Sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve un atjaunošana atbilstoši jaunā dizaina risinājumiem" mērķis ir nodrošināt modernu, drošu un funkcionālu sabiedriskā transporta pieturvietu infrastruktūru Rīgā, pakāpeniski ieviešot vienota dizaina pieturvietu nojumes.
Rīgā turpmāko gadu laikā plānots nomainīt vairumu novecojušo sabiedriskā transporta pieturvietu, aizstājot tās ar ērtākām un mūsdienu prasībām atbilstošākām. Kā liecina arhīvā pieejamā informācija, kopumā pašvaldība plāno nākotnē labiekārtot visas pieturvietas tās administratīvajā teritorijā, kopā uzstādot 500 jaunu nojumju.