Ārsts: par savu auglību jārūpējas vīrietim pašam, nevis partnerei
Novembris tradicionāli tiek atzīmēts kā vīriešu veselības mēnesis, aicinot vīriešus pievērst lielāku uzmanību savai veselībai - arī kopējai fiziskajai, emocionālajai labsajūtai un reproduktīvajai spējai.
Reproduktīvās medicīnas centra "Embrions" urologs un andrologs Dr. Andris Ābele uzsver: "Auglība nav tikai veiksmes jautājums - tā ir cieši saistīta ar dzīvesveidu, uzturu, ieradumiem un vispārējo veselību. Katrs vīrietis var aktīvi rūpēties par savas auglības potenciālu."
Tikai vesels vīrietis var būt apmierināts vīrietis
Regulāras fiziskās aktivitātes, kvalitatīvs uzturs un pietiekams miegs palīdz ne tikai uzlabot auglību, bet arī paaugstināt enerģijas līmeni, libido un vispārējo dzīves kvalitāti. "Kad organisms ir līdzsvarā, uzlabojas arī seksuālā labsajūta - tā ir tieša veselīga dzīvesveida blakne," norāda Dr. Ābele.
Kā norāda grāmatu par vīrieša seksualitāti autors un vīrieša veselības vēstnesis Helmuts Bēķis, vīrieša veselība sākas ar attieksmi pret sevi:
"Ja vīrietis rūpējas par savu ķermeni, emocijām un partnerattiecībām, viņš ne tikai stiprina auglību, bet arī piedzīvo lielāku pašpārliecinātību un seksuālo labsajūtu." Par savu veselību ir jārūpējas vīrietim pašam nevis partnerei vai kādam citam.
Ikdienas ieradumi, kas palīdz saglabāt un uzlabot auglību
Dr. Ābele norāda, ka visbiežāk auglības problēmas attīstās nemanāmi - tās ietekmē oksidatīvais stress, hormonālais disbalanss un kaitīgie ieradumi. Labā ziņa - lielākā daļa faktoru ir maināmi, ja vīrietis ievieš veselīgus paradumus savā ikdienā.
Faktori, kas visbiežāk nelabvēlīgi ietekmē vīrieša auglību
Tabakas un e-cigarešu dūmi satur toksiskas vielas, kas pasliktina spermatozoīdu kvalitāti un DNS integritāti, savukārt alkohols samazina testosterona līmeni.
Sargājiet sēkliniekus no pārkaršanas
Spermas kvalitāti būtiski ietekmē temperatūra - optimāli, ja tā ir 1-2°C zemāka par ķermeņa temperatūru. Ilgstoša pirts, karstas vannas vai apsildāmo sēdekļu lietošana kavē spermatoģenēzi.
Pārbaudiet savu seksuālo veselību
Asimptomātiskas infekcijas, piemēram, hlamīdijas, var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus sēklas vados. Regulāra pārbaude pie urologa ir vienkāršs solis, kas var pasargāt no neauglības.
Samaziniet stresu un rūpējieties par miegu
Hronisks stress un miega trūkums pazemina testosteronu un spermatozoīdu skaitu. Ieteicams nodrošināt 7-8 stundas kvalitatīva miega un ikdienā iekļaut fiziskās aktivitātes - vismaz 150 minūtes nedēļā.
Saglabājiet regulāru dzimumdzīves ritmu
Ejakulācija vismaz divas reizes nedēļā palīdz uzturēt spermatozoīdu kvalitāti un kustīgumu. "Gan pārāk ilga atturēšanās, gan pārmērīga aktivitāte var nelabvēlīgi ietekmēt spermas kvalitāti - līdzsvars ir atslēga," skaidro Dr. Ābele.
Uzturs - viens no spēcīgākajiem auglības sabiedrotajiem
Uzturs ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē gan hormonālo līdzsvaru, gan spermas kvalitāti. Iekļaujiet uzturā treknās zivis un dārzeņus. Omega-3 taukskābes, vitamīni C, E, A, folāti, cinks un selēns uzlabo spermatoģenēzi un spermatozoīdu kustīgumu. Cinks nepieciešams testosterona sintēzei, bet folskābe - DNS veidošanai. To trūkums var ievērojami samazināt spermatozoīdu skaitu. Izvairieties no pārstrādātiem produktiem. Ieteicams izvēlēties "Vidusjūras tipa" uzturu - daudz dārzeņu, pilngraudus, zivis, olīveļļu un riekstus.