Kādas slimības pavada vīriešu neauglību? Dati pārsteidz

– Vīriešu reproduktīvā medicīna kļūst arvien aktuālāka nozare jo stipri pieaug problēmas, kas ir saistītas ar reproduktīvo veselību. Piemēram, no neauglības cieš 15% visu pāru, tātad – katrs sestais pāris. Izplatītākās saslimšanas pasaulē skaitās cukura diabēts un sirds asinsvadu slimības, tomēr no tām necieš katrs sestais, tādēļ neauglība ir viena no mūsdienu sabiedrības izplatītākajām veselības problēmām. Protams, ka to ietekmē dažādi faktori, un, pirmkārt, sievietes vēlāk – ap 30 gadu vecumu – plāno pirmo grūtniecību, otrkārt, vīriešiem kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem pamazām pasliktinās spermas kvalitāte, un pētījumi liecina, ka kopš 2000. gadiem spermas kvalitātes pasliktināšanās kļuvusi pavisam strauja visā pasaulē – gan Āfrikā un Āzijā, gan Eiropā, Dienvidamerikā, Ziemeļamerikā... Tiek rīkots daudz pētījumu, konferenču, tiek apspriesta šī problēma, kāpēc tā notiek, kā to varam ārstēt. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Un androloģija nodarbojas tieši ar vīriešu reproduktīvo veselību, tā ir jauna specialitāte. Pēdējos 30 gadus tā ir aktīvi attīstījusies, notiek ļoti daudz dažādu pētījumu un tiek izstrādātas dažādas jaunas ārstēšanas metodes, tādēļ mēs arī rīkojam šo konferenci. Latvijā tagad iespējams iegūt šādu specialitāti, mēs saņēmām Eiropas sertifikāciju 2020. gadā. Jau tolaik mēs gribējām rīkot šādu konferenci, lai nosvinētu to, ka Latvijā mēs tagad arī esam sertificēts androloģijas centrs – starptautiski atzīts ar attiecīgiem standartiem gan klīniski ārstnieciskajā darbā, gan pētnieciskajā darbā, bet tad sākās COVID, un mēs toreiz iecerēto konferenci atcēlām. Tagad mēs to rīkojam, lai arī dotu savu ieguldījumu šīs jomas attīstībā un izglītotu dažādu specialitāšu ārstus – ginekologus, urologus, ģimenes ārstus un visus, kas saskaras ar šīm problēmām. Atbilstoši starp dalībniekiem būs kolēģi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Moldovas, Rumānijas, arī no tālākām valstīm – Marokas, Ēģiptes... Savos atklājumos un pieredzē dalīsies pasaules līmeņa eksperti šai jomā no Itālijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Izraēlas, tostarp arī Latvijas kolēģi.