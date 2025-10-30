"Atrada bumbuli krūtī, bet bija bail iet pie ārsta" - Vaira Vīķe-Freiberga aicina Latvijas sievietes pārbaudīt krūtis
"Viņa man atzinās, ka atrada bumbuli krūtī, taču viņai bija bail iet pie ārsta. Taču sliktās ziņas bija jāuzzina tā vai tā," saka bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa atceras pieredzi no savas ģimenes un aicina Latvijas sievietes nebaidīties pārbaudīt krūtis.
Vaira Vīķe-Freiberga ir pievienojusies “Pupkultūras” kustībai un savā uzrunā Latvijas sievetēm atzīst, ka krūts vēža tēma ir personiski un emocionāli nozīmīga. Viņa atklāj, ka bailes dzīves laikā atturēja no savlaicīgas rīcības arī viņai tuvu cilvēku. Tāpēc eksprezidente aicina sievietes nevilcināties un rīkoties laikus – pievienoties “Rozā zvērestam” un pārbaudīt krūtis. Labā ziņa ir tā, mūsdienu medicīna spēj palīdzēt, taču jāpārbaudās ir regulāri, lai iespējamās problēmas tiktu atklātas jau laikus.
"Dārgās Latvijas sievietes, lūdzu, ejiet uz pārbaudēm. Un pārbaudiet pašas sevi. Un, lūdzu, lūdzu, ja jums ir bailes no sliktām ziņām, tad saprotiet, ka medicīnas spēki var jums šīs bailes atņemt un jūs izārstēt. Es varu liecināt, ka mana nabaga māte tieši man atzinās, ka viņa atrada bumbuli krūtī un viņai bija bailes iet pie ārsta. Bet tās sliktās ziņas bija jādabū tā vai tā. Jau daudzus gadus esmu Rozā lentīšu kustības patronese un, protams, pievienojos arī Pupkultūrai. Mums ir jāsamazina to sieviešu skaits, kas tiek diagnosticētas trešajā un ceturtajā stadijā," saka bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
Katru gadu Latvijā krūts vēzis prasa simtiem dzīvību. 2024. gadā no šīs diagnozes mira 359 sievietes. Statistika liecina, ka vienai no astoņām sievietēm dzīves laikā tiks diagnosticēts krūts vēzis, un bieži tas tiek atklāts jau novēloti, III vai IV stadijā. Ārsti uzsver: krūts vēzis ir izārstējams, ja tas tiek atklāts laikus. Tomēr daudzas sievietes joprojām izvairās no regulārām krūšu veselības pārbaudēm baiļu, aizņemtības vai aizspriedumu dēļ.
“Kopš 2019. gadā aizsākām “pupkultūras” kustību iezīmējas pozitīva tendence – mirstība Latvijā no krūts vēža ir samazinājusies un agrīnā stadījā atklāto gadījumu īpatsvars pieaug, taču esam vēl ļoti tālu no ES vidējiem rādītājiem. Diemžēl mūsu kampaņas arī izgaismo trūkumus veselības sistēmā, īpaši saistībā ar pakalpojumu pieejamību. No vienas puses aicinām sievietes būt atbildīgām un regulāri pārbaudīties, bet viņas savukārt atklāj, ka nevar to izdarīt garo rindu dēļ”, saka fonda “Rozā vilciens” dibinātāja Zinta Uskale.
Sociālajos tīklos “Rozā zvērestam” pievienojušās arī daudzas sabiedrībā pazīstamas sievietes – ārlietu ministre Baiba Braže, raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece, laika ziņu vadītāja Rūta Dvinska, volejboliste Anastasija Samoilova, komiķe Sanda Dejus un citas.
Labdarības fonds “Rozā vilciens” kopš 2014. gada sniedz atbalstu sievietēm, kuras skāris krūts vēzi. Desmit gadu laikā palīdzība nodrošināta vairāk nekā 1200 pacientēm, un arī šogad fonds turpina savu darbu, piedāvājot individuālas psihologa konsultācijas un fizioterapijas nodarbības, kas atvieglo ārstēšanās procesu un uzlabo emocionālo stāvokli.