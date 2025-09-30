NVD atgādina sievietēm regulāri veikt valsts apmaksātu krūts vēža skrīningu
Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadiem par valsts apmaksāta krūts vēža skrīninga nozīmi, vēršot uzmanību, ka regulāras pārbaudes ļauj savlaicīgi atklāt izmaiņas un uzsākt ārstēšanu agrīnā stadijā, kas būtiski uzlabo izveseļošanās iespējas, informēja NVD.
Krūts vēža skrīnings Latvijā tiek nodrošināts reizi divos gados sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadu vecumam, un tas ir pilnībā apmaksāts no valsts budžeta. Lai sievietes atgādinājumu saņemtu ērtā veidā, NVD izsūta uzaicinājuma vēstules - pa pastu uz deklarēto dzīvesvietu vai digitāli uz e-adresi portālā "latvija.lv", ja tā ir izveidota.
Uzaicinājums tiek nosūtīts aptuveni trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas dienas, un tas ir derīgs divus gadus. Dienests iesaka izmeklējumu veikt trīs mēnešu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas, lai nodrošinātu regulāru skrīninga ciklu. Profilaktiskās pārbaudes nav ierobežotas ar kvotām un tiek veiktas ārpus kopējās pieraksta rindas.
Šogad uzaicinājumus saņems sievietes, kas dzimušas 1957., 1959., 1961., 1963., 1965., 1967., 1969., 1971., 1973. un 1975.gadā.
Noteiktos gadījumos uzaicinājums netiek izsūtīts, piemēram, ja sievietei nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā vai pēdējā gada laikā jau veikts mamogrāfijas izmeklējums.
Ja uzaicinājums nav saņemts, informāciju var noskaidrot pie ģimenes ārsta vai iesniedzot pieprasījumu NVD.
Valsts apmaksātus mamogrāfijas izmeklējumus veic ārstniecības iestādes, kas pieejamas vietnē "rindapiearsta.lv", savukārt par mobilā mamogrāfa izbraukumiem informācija publicēta NVD tīmekļvietnes sadaļā "Vēža profilaktiskās pārbaudes". Izmeklējuma rezultāti parasti ir pieejami trīs līdz piecu darba dienu laikā, un tos iespējams saņemt turpat ārstniecības iestādē.
NVD atgādina, ka sievietēm ārpus skrīninga vecuma, kurām novērojamas aizdomīgas izmaiņas vai simptomi, noteikti jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš, izvērtējot situāciju, var nosūtīt uz valsts apmaksātu mamogrāfiju vai ultrasonogrāfiju, par kuru jāmaksā tikai pacienta līdzmaksājums.
Tipiskākie simptomi, kas var liecināt par krūts vēzi, ir sataustāms veidojums vai sabiezējums, krūtsgala pārmaiņas, izdalījumi no krūtsgala, krūts izmēra vai formas izmaiņas, sāpes krūtī vai padusē, kā arī taustāms veidojums padusē.