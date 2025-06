Vai pēc krūts vēža iespējams atgūt krūtis? Jā – un to sedz valsts

Ja, ārstējot audzēju, krūtsgalu iespējams saglabāt, to vienmēr dara, bet, ja audzējs ir tuvu krūtsgalam vai to skāris, bieži vien krūtsgalu nav iespējams saglabāt. Veicot krūts rekonstrukciju, plastikas ķirurgs krūts zirnīti izveido no nelieliem ādas lēverīšiem. Pēc tam paciente dodas uz mikropigmentāciju. Latvijā ir vairākas speciālistes, kuras ar mikropigmentācijas metodi var izveidot ne vien skaistas uzacis vai skropstu līniju, bet arī areolu, kas neatšķiras no otras krūts areolas. Patlaban mikropigmentācija attīstās tik veiksmīgi, ka daļa pacienšu neveic krūts zirnīša rekonstrukciju, jo ar 3D metodi iespējams radīt tādu areolu, ka pat no metra attāluma nevar pateikt, ka krūts zirnīša nav.