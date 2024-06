Bezmiegs kļūst par globālu sērgu. Vai to var ārstēt bez zālēm?

Runājot par bezmiega nemedikamentozu ārstēšanu, viena no svarīgākajām ir stimulu kontrole, lai smadzenēs veidotos asociācija par gultu kā miega un miera vietu. Ja ciet no bezmiega, tad, ļoti iespējams, vakarā tu apgulies gultā un domā par to, kaut nu varētu aizmigt. Tas ir postoši, jo miegam nevar pavēlēt atnākt, tāpat kā nav iespējams kuņģa-zarnu traktam pavēlēt ātrāk gremot. Ja tu pārāk ilgi paliec gultā nomodā un fokusējies uz to, ka obligāti jāaizmieg, smadzenes tam pretojas. Jo vairāk gaidi miegu atnākam, jo mazāka varbūtība, ka patiešām aizmigsi. Ar laiku attīstās trauksme, tu ar bailēm gaidi katru nākamo nakti. Tāpēc vajadzīga stimulu kontrole – apgulies gultā un 15–30 minūtes vēro sevi. Ja saproti, ka nevarēsi aizmigt, celies un ej uz citu istabu vai apsēdies tajā pašā istabā, bet ar muguru pret gultu, un dari kaut ko garlaicīgu, kas neveicina kognitīvās funkcijas, piemēram, klausies kādu raidierakstu, lasi neinteresantu grāmatu vakara gaismā, liec puzli, adi, krāso mandalas. Tas viss var radīt mierīgu noskaņojumu, novērst domas no gulēšanas un bezmiega, kā arī radīt vajadzīgo atslābumu. Gultā atgriezies, kad sajūties miegaina, vai arī pēc aptuveni 15 minūtēm. Labāk strādā pirmais variants. Tādējādi smadzenēs veidojas pareiza asociācija par gultu kā miega vietu. Stimulu kontrole nesniedz rezultātu uzreiz, tas var aizņemt 3–4 nedēļas, turklāt, iespējams, sākumā to vajadzēs darīt pat vairākas reizes naktī.