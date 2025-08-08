"Man nav cerību..." Maskavas iedzīvotāji skeptiski par gaidāmo Putina un Trampa tikšanos
Maskavas ielās sastaptie krievi piektdien nav pauduši lielas cerības, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa gaidāmā tikšanās apturēs Maskavas uzsākto karu pret Ukrainu.
"Ceri uz labāko, gatavojies sliktākajam," aģentūrai AFP atzinusi kāda Maskavas centrā sastapta 57 gadus veca juriste. "Ja godīgi, man nav cerību." Viņasprāt, karš turpināsies, kamēr neizsīks abu pušu resursi.
Tikmēr 28 gadus vecais auto rezerves daļu tirgotājs Sergejs, lai gan atzinīgi novērtējis centienus panākt mieru, tomēr uzskata, ka "konflikts ir iestidzis" un "tagad noteikti nebeigsies".
"Nedomāju, ka nākamo nedēļu laikā gūsim kādu skaidrību. Diemžēl," savukārt uzskata 21 gadu vecais students Arsēnijs.
Neviens no AFP sarunbiedriem nebija gatavs atklāt savu uzvārdu, jo jebkurš kritisks izteikums par Krievijas uzsākto karu var novest uz apsūdzēto sola.
Taču netrūkst arī krievu, kas pauž nepārprotamu atbalstu totalitārajam režīmam un tā agresijai pret Ukraini. "Vai jums tas tīk, vai nē, mums jāiet līdz galam," deklarē 79 gadus vecā pensionētā mediķe Natālija. Viņasprāt Krievijai "Ukraina jāiztīra pilnībā, tajā skaitā tās rietumdaļa".
Tikmēr 39 gadus vecajai Tatjanai, kas strādā Krievijas Dzelzceļā, šķiet, ka sarunas rit jau "mūžību" bez kāda rezultāta.
Viņu gan īpaši neinteresē, kur atrodas frontes līnija un kādas zemes platības Krievija varētu sagrābt saskaņā ar miera līgumu. "Tam nav nozīmes," atzīst Tatjana, piebilstot, ka labāk būtu, ja karadarbība jau sen tiktu iesaldēta. "Mums teritorijas pietiek."
Viens no nedaudzajiem, kas uz gaidāmajām sarunām raugās ar zināmu optimismu, bija 70 gadus vecais pensionārs Leonīds.
"Putins un Tramps par kaut ko varētu vienoties, vismaz par zināma veida uguns pārtraukšanu," AFP atzinis Leonīds. "Jebkāds miers ir labāks nekā karš."