FOTO: "Tautumeitu" spēks un "galeniex" bīts uzspridzina "Positivus" skatuvi

Šodien Rīgā, Lucavsalā, turpinās jau septiņpadsmitais mūzikas festivāls "Positivus", kurā uz skatuves valda arī īpašs latviešu mūzikas gars. Festivāla apmeklētājus priecēja gan enerģiskais "Tautumeitu" priekšnesums, gan viena no Latvijas aktuālākajām repa balsīm – "galeniex".
Rīgā festivāls notiks ceturto reizi. Festivāla ieejas vārti atvērti jau no plkst.15, savukārt sestdien festivāla teritorija atvērsies plkst.14.
Piektdien uz "Positivus" festivāla galvenās skatuves uzstājas Chris Noah, grupas "Laika suns" un "Tautumeitas", kā arī britu mūziķis, multiinstrumentālists, dziesmu autors un producents "Elderbrook" ar dīdžeja setu.
Savukārt par festivāla pirmās dienas enerģisku kulmināciju galvenajā skatuvē rūpēsies britu producents un mūziķis "Mura Masa".
Sestdien, 9.augustā, uz galvenās skatuves uzstāsies pašmāju hiphopa mākslinieks Wiesulis, latviešu indie grupa "Carnival Youth", amerikāņu elektroniskās mūzikas multiinstrumentālisti "Two Feet", vācu grupa "Milky Chance" un "Rag'N'Bone Man".
Uz otras lielākās skatuves piektdien spēlē pašmāju mūziķi "Yūt", Emilija, "galeniex" un Deniss. Uzstāsies arī Beļģijā dzimušais kanādiešu mūziķis "Apashe", kurš savieno elektronisko mūziku un simfoniskā orķestra skaņdarbus. Šoreiz viņš uzstāsies kopā ar "Brass Orchestra".
Reperis "galeniex" aizrauj "Positivus" pūli
Savukārt sestdien uz šīs skatuves spēlēs "Hippie Sabotage", eksperimentālās mūzikas duets "The Hellp" un Losandželosas alternatīvā hiphopa kolektīvs "NoFun!". Skatītāji varēs vērot arī pašmāju reperi Fiņķi un ukraiņu popmūzikas zvaigzni Ivanu Dornu.
"Red Bull" zonā divu dienu garumā dīdžeju setus spēlēs starptautisku dīdžeju plejāde. Piektdienas programmā ir "Legzdina&Lara Fraser", "Flava D" un "Conducta". Sestdienas pēcpusdienā pēc ielu deju cīņas "Red Bull Dance Your Style" Latvijas nacionālā fināla tur spēlēs Nīderlandē dzīvojošā latviete "Might Delete Later" un igauņu "Tjuun In".
"EHR" deju zonā party busā festivāla pirmajā vakarā spēlēs DJ "[Ex] da Bass", DJ Roberts Ivanovs un DJ Gustavito, savukārt sestdien - DJ Stocka, DJ Makree un DJ Gustavito. "Jägermeister" skatuvē skanēs "Brass Band" kopā DJ "All-viss" un DJ Arti Volfu un uzstāsies "Evolution DJ Battle" uzvarētājs "Kapteinis Reinis", kā arī DJ "PM2AM".
"Q-Space" zonā abus festivāla vakarus saimniekos neatkarīgo pasākumu kuratori "Penthaus Calling", kuriem piektdien pievienosies DJ "Rolling Dynamite", bet sestdien - Marks Kadeks.
"Positivus" būs pieejama ēdināšanas zona un festivāla teritorijā bez maksas varēs uzpildīt "Rīgas ūdens" dzeramo ūdeni līdzņemtās neplīstošās, caurspīdīgās pudelēs.
Festivāla laikā Lucavsalā ir ieviesti satiksmes ierobežojumi.