Daudzu ierasts paradums, kas saistīts ar gulētiešanu, palielina risku saslimt ar nāvējošu slimību

Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts zinātniskajā žurnālā "The Proceedings of the National Academy of Sciences", ir viens ierasts ieradums, ko daudzi no mums piekopj pirms gulētiešanas un kas var radīt bīstamus sarežģījumus.

Zinātnieki atklāja, ka aizmigšana pie televizora, klēpjdatora vai tālruņa var palielināt sirds slimību un diabēta risku.

Komanda no Ziemeļrietumu universitātes Čikāgā atklāja, ka apkārtējās vides apgaismojuma, kas ietver arī šos ekrānus, iedarbība kaitē jūsu sirds un asinsvadu darbībai un palielina insulīna rezistenci nākamajā rītā. Tas palielina sirds slimību, diabēta un metaboliskā sindroma risku.

Pētījuma līdzautore un universitātes miega medicīnas nodaļas vadītāja Filaisa Zī uzsvēra: "Šī pētījuma rezultāti liecina, ka tikai viena nakts, kad miega laikā tiek pakļauta mērenam istabas apgaismojumam, var pasliktināt glikozes un sirds un asinsvadu sistēmas regulāciju, kas ir sirds slimību, diabēta un metaboliskā sindroma riska faktori.”

Pētījuma autori iesaka pārliecināties, ka aizkari vai žalūzijas naktī ir pilnībā aizvērtas, un vajadzības gadījumā iegādāties aptumšojošus aizkarus.

Tāpat tika ieteikts pirms gulētiešanas izslēgt visu apgaismojumu un lietot acu masku.

Pētījumā arī tika konstatēts, ka gulēšana pie ieslēgtas gaismas palielina sirdsdarbību un modrību. Pētījuma viena no pirmajām autorēm Daniela Grimaldi sacīja: "Mēs pierādījām, ka sirdsdarbība paātrinās, ja guļat mēreni apgaismotā telpā. Lai gan jūs guļat, jūsu autonomā nervu sistēma ir aktivizēta. Tas ir slikti.”