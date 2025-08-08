Mūžībā aizgājis leģendārais “Apollo 13” komandieris Džeimss Lovels
97 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais astronauts Džeimss Lovels – “Apollo 13” komandieris, kura vadībā neveiksmīga Mēness misija tika pārvērsta par vienu no iespaidīgākajiem izglābšanās stāstiem cilvēces kosmosa izpētes vēsturē.
NASA piektdien paziņoja, ka Lovels miris ceturtdien, Leikforestā, Ilinoisā. “Džima raksturs un nelokāmā drosme palīdzēja mūsu valstij sasniegt Mēnesi un pārvērta iespējamu traģēdiju par panākumu, no kura mēs guvām milzu mācības,” teikts NASA paziņojumā. “Mēs sērojam par viņa aiziešanu, vienlaikus svinot viņa sasniegumus.”
Lovels bija viens no pieredzējušākajiem NASA astronautiem pirmajā aģentūras desmitgadē, lidojis četrās misijās — Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 un Apollo 13. Divi “Apollo” lidojumi kļuva par vēsturiskiem pagrieziena punktiem.
1968. gadā Apollo 8 apkalpe – Lovels, Franks Bormans un Viljams Anderss – pirmie cilvēces vēsturē atstāja Zemes orbītu un aplidoja Mēnesi. Lai arī nosēsties nebija iespējams, tas deva ASV priekšrocības kosmosa sacensībā ar PSRS. Viņu uzņemtais Zemes foto no Mēness un Bībeles radīšanas stāsta lasījums Ziemassvētku vakarā kļuva par cerības simbolu sarežģītajā 1968. gadā.
1970. gada aprīlī Lovels bija ceļā uz to, lai kļūtu par piekto cilvēku, kurš soļos pa Mēnesi, taču skābekļa tvertnes sprādziens Apollo 13 servismodulī aptuveni 320 000 kilometru no Zemes gandrīz beidzās ar traģēdiju.
Astronauti pavadīja četras aukstas un mitras dienas Mēness modulī, izmantojot to kā glābšanas laivu, lai atgrieztos uz Zemes. “Misija bija panākums nevis ar sasniegtu mērķi, bet ar to, ka parādījām NASA darbinieku spējas,” Lovels sacīja 1994. gadā.
Viņa slavenais paziņojums “Hjūstona, mums ir problēma” un Holivudas filma “Apollo 13” ar Tomu Henksu galvenajā lomā iemūžināja šo misiju un tās dramatisko izglābšanos.
Lovels bija pazīstams ar mierīgu raksturu, precīzu risku izvērtēšanu un pieticību. Viņš kopumā pavadīja kosmosā 715 stundas un vairāk nekā 30 dienas, līdz 70. gadu vidum turot rekordu par ilgāko laiku kosmosā.
Viņš atzina, ka vienīgā nožēla ir tā, ka nekad nespēja pastaigāties pa Mēnesi. Tomēr iespēja izglābt misiju no katastrofas viņam devusi dziļu gandarījumu: “Ja viss norit pēc plāna, lidojums uz Mēnesi ir kā recepte no pavārgrāmatas. Patiesie izaicinājumi sākas tad, kad kaut kas noiet greizi.”
Lovels, dzimis 1928. gada 25. martā Klīvlendā, dienēja ASV Jūras kara flotē, bija izmēģinājuma pilots un NASA astronauts kopš 1962. gada. Viņš bija pēdējais dzīvais no “Next Nine” astronautu grupas un visilgāk no visiem saglabājis astronauta statusu.
Viņa sieva Merilina nomira 2023. gadā. Lovelam palikuši četri bērni, kuri paziņojuši: “Mums pietrūks viņa nelokāmā optimisma, humora un spējas ikvienam likt noticēt, ka iespējams paveikt neiespējamo.”