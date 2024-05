Zobārsts ķirurgs Māris Bērziņš par milzīgo pieprasījumu pēc implantiem: "Visi cilvēki grib gan ēst, gan smaidīt"

Pie kaula ar skrūvītēm pieskrūvē citu vajadzīgā izmēra kaulu. Viens veids – vajadzīgo kaulu ņem no paša cilvēka. Pirms gadiem piecpadsmit to ņēma no gūžas kaula (tas nebija sarežģīti – ārsti, kuri specializējas žokļa ķirurģijā, pēc būtības ir ķirurgi). Ja vecie vīri tā dara joprojām, tad pasaulē jau sen kaulu ņem no zoda rajona vai apakšžokļa stūra, kur ir daudz kaula; to nemaz nejūt. Vēl jaunāka metode ir govs kaula izmantošana. Austrālijā audzē speciālas govis speciālos apstākļos, lai nebūtu nekādu infekciju. Kauli tiek sterilizēti, un to kaula gabaliņu skrūvē klāt.