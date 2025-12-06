Kleptokrātija Trampa ģimenē: Donalds juniors un viņa uzņēmumi, kas gūst peļņu no tēva politiskās varas
Oktobrī neatkarīgās žurnālistikas portāls "Popular Information" ziņoja, ka Pentagons piešķīris līgumu uzņēmumam "Unusual Machines", mazpazīstamam dronu ražotājam, kuram Donalda Trampa dēls Donalds Tramps juniors pievienojās kā padomnieks 2024. gada novembrī, neskatoties uz to, ka viņam nebija ievērojamas pieredzes ar droniem vai militārajiem līgumiem.
Līgums tika piešķirts 3500 dronu dzinēju ražošanai, un armija arī "norādījusi, ka nākamajā gadā plāno pasūtīt papildu 20 000 komponentus" no uzņēmuma "Unusual Machines". Trampam junioram tika piešķirts 200 000 uzņēmuma akciju 2024. gadā, kuru vērtība tagad ir miljoni.
Tagad, cits mazs uzsāktais uzņēmums, kuru finansē "1789 Capital", riska kapitāla firma, kurā Tramps juniors ir partneris, saņems 620 miljonu dolāru aizdevumu no Aizsardzības departamenta, ziņo "Financial Times". "Vulcan Elements", kas šobrīd nodarbina apmēram 30 darbiniekus, ražo retzemju magnētus, ko var izmantot "dronos, radaru sistēmās un citos militāros pielietojumos". Līgums tika piešķirts tikai trīs mēnešus pēc tam, kad "1789 Capital" ieguldīja "Vulcan".
Aizdevums ir daļa no lielāka 1,4 miljardu dolāru darījuma, par ko tika paziņots pagājušajā mēnesī un ietver vēl vienu uzņēmumu — "ReElement Technologies". Tas ietver arī 50 miljonus dolāru no Tirdzniecības departamenta un 550 miljonus dolāru no privātiem investoriem. Par šo pretī saņemto naudu Tirdzniecības departaments iegūs 50 miljonus dolāru vērtu daļu uzņēmumā "Vulcan Elements". Savukārt Aizsardzības departaments nākotnē saņems iespējas iegādāties daļu no uzņēmuma, tiek norādīts preses relīzē.
Uzņēmuma "Vulcan" izpilddirektors Džons Maslins un "Unusual Machines" izpilddirektors Alans Evans, apgalvoja, ka Tramps juniors nav spēlējis lomu valdības līgumu iegūšanā. Saskaņā ar "Financial Times" ziņām, "[vismaz četri no 1789 portfeļa uzņēmumiem šogad ieguvuši līgumus no Trampa administrācijas, kopumā pārsniedzot 735 miljonus dolāru]".
Tramps juniors "palīdzēja atlasīt kandidātus augstākajiem amatiem Pentagona ietvaros sava tēva vārdā pēc vēlēšanām." 2024. gada septembrī Tramps juniors sacīja savā podkāstā, ka viņš meklēja kandidātus, kuri vēlētos tērēt vairāk naudas droniem, apgalvojot, ka armija "labāk tiek apkalpota ar dronu, kura cena... ir neliela daļa no lidmašīnas cenas". Tikmēr nominācijas procesā Tramps juniors bija arī izteikts Aizsardzības sekretāra Pīta Hegsetha aizstāvis, kurš vēlāk izdeva vairākas direktīvas, kas ļāva Pentagonam palielināt izdevumus dronu iegādei.
Trampa ģimenes kriptovalūtas shēma sastopas ar problēmām
Kamēr Trampa administrācija veicināja kriptovalūtas nozari, mazinot regulējumus un izveidojot nacionālo kriptovalūtas rezervi, viņš un viņa dēli nopelnījuši miljoniem dolāru no savas kriptovalūtas firmas "World Liberty Financial".
2024. gada augustā "World Liberty Financial" pārdeva 750 miljonus dolāru vērtās $WLFI kriptovalūtas mazam tehnoloģiju uzņēmumam "Alt5 Sigma". "Alt5 Sigma" iegādājās šo $WLFI krājumu, lai sasaistītu uzņēmuma akciju vērtību ar kriptovalūtas vērtību. Šī darbība atgādināja uzņēmumu "Strategy", kas izveidoja "Bitcoin" rezervi, kas sākotnēji pacēla tā akciju cenu, taču šī taktika vairs nav populāra, un "Strategy" akcijas pēdējo sešu mēnešu laikā zaudējušas 50% no vērtības.
Kad "Alt5 Sigma" izveidoja $WLFI krājumu, Trampu ģimene nopelnīja aptuveni 500 miljonus dolāru skaidrā naudā un saņēma uzņēmuma daļu. Saskaņā ar "World Liberty Financial" mājaslapu, DT Marks DEFI LLC saņem 75% no ienākumiem no $WLFI. 2025. gada sākumā 70% no šī LLC piederēja Prezidentam Trampam, bet pārējā daļa tika sadalīta starp ģimenes locekļiem. Ģimene šī gada sākumā pārdeva nenoskaidrotu daļu uzņēmuma.
Darījuma laikā Tramps juniors tika norīkots kā "Alt5 Sigma" padomes novērotājs, kuram nav balsstiesību. Viņa brālis Ēriks pašlaik norīkots kā "strateģiskais padomnieks un novērotājs". "World Liberty Financial" izpilddirektors Zaks Vitkofs un Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa dēls, ir padomes priekšsēdētājs.
Trīs mēnešus pēc darījuma ar "World Liberty Financial" uzņēmums piedzīvo haosu.
2024. gada 19. novembrī "Nasdaq" paziņoja uzņēmumam, ka tas ir ārpus atbilstības uzskaites prasībām pēc tam, kad uzņēmums nebija iesniedzis ceturkšņa pārskatu Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC). Ja problēma netiks atrisināta, tas var novest pie akciju izslēgšanas no biržas.
Uzņēmums novembrī atlaida pagaidu izpilddirektoru, pēc tam, kad oktobrī tika atlaists viņa priekšgājējs. Maijā uzņēmuma meitasuzņēmums tika atzīts par atbildīgu par naudas atmazgāšanu Ruandā.
"Alt5 Sigma" skaidrojusi kavēto ziņojumu kā savu grāmatvežu kļūdu. Uzņēmums apgalvo, ka tas atkāpies 2024. gada 21. novembrī. Tomēr grāmatvedis apgalvo, ka viņš paziņoja uzņēmumam jau pirms 30. jūnija, ka pametīs amatu pēc augusta ceturkšņa pārskata iesniegšanas. Publiskiem uzņēmumiem ir jāpaziņo SEC par sava grāmatveža aiziešanu četru dienu laikā.
"Alt5 Sigma" uzņēmuma problēmas papildina arī tas, ka kriptovalūtas cenas pēdējos mēnešos ir krasi kritušās, izraisot arī uzņēmumu akciju cenu kritumu, kas saistīti ar kriptovalūtas rezervēm. "Alt5 Sigma" akciju vērtība ir samazinājusies par 75%, kopš uzņēmums izveidoja savu $WLFI rezervi. Lai gan Trampu daļa "Alt5 Sigma" ir zaudējusi vērtību, viņi joprojām ir nopelnījuši simtiem miljonu dolāru no uzņēmuma $WLFI pirkuma.
Kopš Donalds Tramps atgriezās pie varas, Donalda Trampa juniora bagātība ir pieaugusi no aptuveni 50 miljoniem ASV dolāru pagājušajā gadā līdz 500 miljoniem ASV dolāru, vai vairāk, vēsta "Forbes".