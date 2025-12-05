"Vadājam pa veikaliem un teātriem!" - Saeimas šoferi sūdzas par Čebotarenokas braucieniem. "4. maija Deklarācijas klubs" pārmetumus noraida: "Tā ir nomelnošana"
"4.maija Deklarācijas klubs" noraidījis Saeimas autobāzes šoferu anonīmā vēstulē izteiktos pārmetumus, ka kluba prezidente Velta Čebotarenoka dienesta transportu regulāri izmantojot privātām vajadzībām, tostarp braucieniem uz veikaliem, teātriem un mājup uz Jūrmalu, uzsverot, ka auto tiek lietots tikai likumā noteiktajā kārtībā.
Saeimas autobāzes šoferi anonīmā vēstulē, kas adresēta Saeimas deputātei Lindai Liepiņai ("Latvija pirmajā vietā"), pauduši neapmierinātību ar to, ka regulāri vairākas reizes nedēļā viņiem nākas vadāt Čebotarenoku no dzīvesvietas Asaros uz Rīgu un atpakaļ. Vēstulē minēts, ka braucieni notiek ne tikai uz oficiāliem pasākumiem, bet arī "pa veikaliem", teātriem un koncertiem, kas, pēc autovadītāju domām, ir netaisnīga valsts līdzekļu izmantošana.
"Vienmēr esam laipni, kaut arī darbs ir brīvdienās un bieži ievelkas vēlu vakaros," teikts vēstulē, piebilstot, ka nevienai citai sabiedriskās organizācijas vadītājai šādas privilēģijas neesot. Šoferi norāda, ka raksta anonīmi, jo baidās no Čebotarenokas ietekmes.
Saeimas preses dienests portālam Jauns.lv apstiprināja, ka vēstule, ko deputāte Liepiņa publicējusi savos sociālajos tīklos, ir Saeimā reģistrēta.
Savukārt "4. maija Deklarācijas klubs" portālam Jauns.lv skaidro, ka transporta pakalpojumi tiek nodrošināti, pamatojoties uz likumu "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām". Tas paredz iespēju nodrošināt finansiālu un materiālu atbalstu, tostarp transportu, reprezentācijas pasākumiem, kas saistīti ar neatkarības balsotāju ieguldījumu valsts neatkarības atjaunošanā.
Klubs uzsver, ka transports tiek izmantots, lai biedri nokļūtu uz sēdēm, konferencēm, diskusijām, valsts svētkiem un citiem pasākumiem, kuros tiek stiprināta valstiskā identitāte. Tāpat klubs norāda, ka daudziem bijušajiem deputātiem ir pārvietošanās grūtības, tādēļ šis pakalpojums ir būtisks.
"Transporta pieteikumos vienmēr tiek norādīts konkrētais brauciena mērķis," skaidro klubs, piebilstot, ka pakalpojumi tiek sniegti stingri saskaņā ar Saeimas Prezidija noteikto kārtību un ievērojot nobraukuma limitus. Klubs nosoda mēģinājumus "nomelnot vai apšaubīt to cilvēku godu un ieguldījumu, kas devuši būtisku artavu Latvijas neatkarības atjaunošanā".
Komentējot radušos situāciju, "4.maija Deklarācijas kluba" prezidente Velta Čebotarenoka portālam Jauns.lv pauda nožēlu par sacelto ažiotāžu, uzsverot, ka transporta pakalpojumi tiek sniegti stingri likumā noteiktajā kārtībā. Kluba vadītāja arī akcentēja nepieciešamību saglabāt cieņu pret valstiskuma atjaunotājiem.
Vienlaikus viņa veltīja atzinīgus vārdus autovadītājiem: "Izsaku lielu pateicību Saeimas autobāzes šoferiem, kuri daudzu gadu garumā ar augstu profesionalitāti, cieņu un patiesu ieinteresētību ir nodrošinājuši izcilu apkalpošanu un atbalstu neatkarības balsotājiem."
Jāatgādina, ka "4.maija Deklarācijas klubs" apvieno bijušos Augstākās padomes deputātus, kuri balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Klubs pēdējos gados īstenojis vairākas nozīmīgas iniciatīvas, tostarp panācis Jēkaba laukuma pārdēvēšanu par Neatkarības laukumu un iestājies par okupācijas pieminekļa nojaukšanu.