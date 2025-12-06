"Tā nevar būt..." 24 gadus vecā Rūbija parāda savu dzimšanas apliecību un satricina internetu
24 gadus vecā Rūbija Džeida nolēma pēc ilgāka laika ieskatīties savā dzimšanas apliecībā, un redzētais viņu pārsteidza. Kad viņa ar šo detaļu dalījās internetā, simtiem tūkstošu lietotāju nespēja noturēt smieklus.
Rūbija publicēja video par savu šokējošo atklājumu "TikTok", un tas acumirklī kļuva par sensāciju. Meitene atzina, ka nožēlo, ka agrāk nav rūpīgāk apskatījusi dzimšanas apliecību, tāpēc šī absurda kļūda palika nepamanīta daudzu gadu garumā.
Salīdzinājumam Rūbija parādīja sava brāļa dzimšanas apliecību. Dokumentā bija norādīts pareizais bērna svars - 3650 grami. Savā apliecībā viņas svars bija ierakstīts kā 2200 kilogrami. Dokumentā daudzu gadu garumā bija atzīmēts absurds jaundzimušā svars.
"Es biju šokā. Un, godīgi sakot, mazliet dusmīga, jo šī kļūda bija tur visu manu dzīvi," vēlāk žurnālam "Newsweek" stāstīja Rūbija. "Vēl pārsteidzoši, ka mana mamma to nepamanīja. Viņa ir tipiska Jaunava un parasti pamanot visu. Bet jā, dzemdību laikā uzmanība var būt novērsta."
@motionthiccness
get Jenny Craig on the line I'm finally spilling my secret 💔 YALL I'm using this to say im a freelance graphic designer so <3 shoot me a message if you need branding/websites/print media only a tank like me could create 😁 insta: RubyGraz.design♬ original sound - Ruby Jade
Vēlāk Rubija atzina, ka detaļa viņas dzimšanas apliecībā ne tikai pārsteidza, bet arī uzjautrināja viņu. Drīz arī citi lietotāji sāka dalīties savās stāstos:
- "Manā dzimšanas apliecībā ir norādīts 1086. gads."
- "Mans otrais vārds ir vienkārši burts "K". Vecāki, aizpildot dokumentus, nejauši ierakstīja tikai iniciāļus, un tas tā arī palika."
- "Savā dzimšanas apliecībā es esmu vecāka par savu māti: viņai ir norādīta nepareiza dzimšanas diena."
Tā kā cilvēki parasti uzskata, ka dokumentos norādītā informācija ir pareiza, kļūdas tajos var palikt nepamanītas desmitiem gadu.
"Domāju, mans video kļuva populārs tieši tāpēc, ka tas pievērsa uzmanību tēmai, par kuru bieži tiek aizmirsts: pat oficiālos dokumentos reizēm var būt pilnīgi trakas kļūdas," secināja Rūbija. "Un cilvēkiem ir vienkārši neticami daudz līdzīgu stāstu."