Uz P105 šosejas posmā Saldus–Ezere notikusi divu vieglo automašīnu frontālā sadursme.
Sabiedrība
Vakar 23:50
Uz P105 šosejas notikusi divu auto frontāla sadursme; satiksme apgrūtināta
Šovakar uz P105 šosejas posmā Saldus–Ezere notikusi divu vieglo automašīnu frontālā sadursme, ziņo "Sadursme.lv".
Tiek ziņots, ka negadījuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes, satiksme ir būtiski apgrūtināta.
Plašāka informācija par cietušajiem pašlaik vēl nav zināma.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas septiņas personas. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 411 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 149 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvo pārkāpumu process un divi kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākts viens kriminālprocess.