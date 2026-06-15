Ātrie gurķu salāti - 3 receptes, kad kārojas kaut ko svaigu
Vienkārši pagatavojami gurķu salāti, kas papildinās jebkuru maltīti.
Gurķu salāti ar sarkanajiem sīpoliem
15 minūtes
4–6 personām
4 lauka gurķi
2 sarkanie sīpoli
2 ēdk. ābolu etiķa
1 ēdk. medus
1 ēdk. sakapātu diļļu
½ tējk. graudaino sinepju
šķipsna sāls
1. Gurķus un sīpolus nomizo, sašķēlē plānās ripās un liec bļodā.
2. Sakul etiķi ar medu, sinepēm un sāli. Lej pāri gurķiem un sīpoliem, pieber dilles un krietni sajauc. Pirms pasniegšanas uz 5 minūtēm ieliec ledusskapī.
Gurķu salāti ar sezamu
Sezama eļļu labāk izvēlies tādu, kas gatavota no apgrauzdētām sēklām, jo tās garša būs daudz intensīvāka.
10 minūtes
4 personām
4 lauka vai 2 garie gurķi
2 ēdk. sojas mērces
2 ēdk. rīsu etiķa
1 ēdk. sezama eļļas
1 ēdk. cukura
1 ēdk. apgrauzdētu sezama sēkliņu
1. Gurķus nomizo un sagriez plānās šķēlītēs.
2. No pārējām sastāvdaļām sakul mērci un pārlej gurķiem. Samaisi un pasniedz.
Gurķu salāti ar ingveru
Gurķa sadauzīšana, pirms to liek salātos, ļauj tam ātrāk un dziļāk uzņemt mērces garšas.
15 minūtes
4–5 personām
2 garie gurķi
1 tējk. sāls
2 ķiploka daiviņas
1 tējk. rīsu etiķa
1 tējk. cukura
2 ēdk. sakapāta marinēta ingvera
1. Gurķus liec uz darba virsmas un ar gaļas āmuriņa gludo pusi vieglītēm sadauzi, lai tie kļūtu plakani. Sagriez 2–3 cm platos posmos, liec bļodā un sajauc ar sāli.
2. Samaisi mērci no rīvēta ķiploka, etiķa, cukura un marinētā ingvera. Iejauc gurķos un uz 5 minūtēm ieliec ledusskapī, lai savelkas. Pasniedz aukstus.