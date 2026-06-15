Izstādē "Eurosatory 2026" Parīzē Latviju pārstāv vairāk nekā 30 aizsardzības nozares uzņēmumi
Šodien, 15. jūnijā, Parīzē sāk darbu viena no pasaulē nozīmīgākajām aizsardzības, drošības un divējādā pielietojuma tehnoloģiju izstādēm "Eurosatory 2026". Izstādē Latviju pārstāv vairāk nekā 30 uzņēmumi, nozares organizācijas un valsts institūcijas, veidojot līdz šim plašāko Latvijas pārstāvniecību "Eurosatory" vēsturē.
"Eurosatory 2026" pulcē vairāk nekā 2100 uzņēmumu no 65 valstīm un vairāk nekā 120 000 nozares profesionāļu, bruņoto spēku pārstāvju, valdību amatpersonu un starptautisko organizāciju ekspertu. Izstāde ir viena no nozīmīgākajām starptautiskajām platformām aizsardzības, drošības un divējādā pielietojuma tehnoloģiju jomā.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere norāda: “Aizsardzības un divējādā pielietojuma tehnoloģijas šobrīd ir viena no straujāk augošajām augsto tehnoloģiju nozarēm pasaulē. Latvijas uzņēmumi jau šodien apliecina spēju radīt inovatīvus un starptautiski konkurētspējīgus risinājumus jomās, kur pieprasījums turpina pieaugt gan Eiropā, gan globāli. Latvijas priekšrocība ir spēja ātri pārvērst zināšanas, pētniecību un inovācijas produktos ar augstu pievienoto vērtību. Tieši šī uzņēmumu, zinātnes un valsts sadarbība ļauj mums sekmīgi konkurēt tirgos, kur izšķiroša nozīme ir tehnoloģiskajai izcilībai, inovācijām un spējai ātri pielāgoties pārmaiņām. "Eurosatory" ir viena no platformām, kur Latvijas uzņēmumi var apliecināt savu konkurētspēju pasaules mērogā, veidot jaunas partnerības un stiprināt Latvijas pozīcijas globālajās tehnoloģiju un inovāciju ķēdēs.”
Latvijas uzņēmumi izstādē prezentē risinājumus bezpilota sistēmu, militāro sakaru, mākslīgā intelekta, robotikas, munīcijas, enerģētikas, militārās medicīniskās gatavības un apmācību tehnoloģiju un kritiskās infrastruktūras aizsardzības jomās. Vairāku Latvijas uzņēmumu izstrādātās tehnoloģijas jau šobrīd tiek izmantotas Ukrainas atbalstam un NATO spēju stiprināšanai.
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF Latvija) valdes priekšsēdētāja Elīna Egle uzsver: “Aizsardzības industrija Eiropā šobrīd piedzīvo straujāko izaugsmes posmu pēdējo desmitgažu laikā. Šādos apstākļos īpaši nozīmīgas kļūst pārrobežu partnerības, kas ļauj straujāk kāpināt ražošanas apjomus, pielāgoties tehnoloģiju attīstībai un veidot noturīgas, diversificētas piegāces ķēdes. Latvijas uzņēmumiem jau ir uzkrāta ievērojama pieredze, un šobrīd ir svarīgi paplašināt partneru loku, ņemot vērā aktuālo pieprasījumu dalībvalstīs, Eiropas Savienības stratēģiskās autonomijas prioritātes un NATO aizsardzības spēju operatīvos plānus. "Eurosatory" ir viena no nozīmīgākajām starptautiska mēroga platformām, kur Latvijas uzņēmumi var veidot jaunus kontaktus, iesaistīties starptautiskās piegāžu ķēdēs un stiprināt Latvijas kā uzticama aizsardzības industrijas partnera pozīcijas.”
Visas izstādes laikā Latvijas delegācija piedalīsies biznesa tikšanās, investoru un partneru sarunās, kā arī nozares diskusijās par Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanu, mākslīgā intelekta risinājumiem, dronu tehnoloģijām, autonomajām sistēmām un aizsardzības industrijas attīstību.
"Exonicus Europe" valdes priekšsēdētāja Līga Ellere skaidro: "Mūsdienu aizsardzības spējas arvien vairāk balstās ne tikai uz ekipējumu un tehnoloģiju platformām, bet arī uz cilvēku sagatavotību. Mūsu radītās medicīnicalās simulācijas, kas bāzētas XR apmācību tehnoloģijās, jau šodien tiek izmantotas militārās medicīnas apmācībā NATO sabiedroto valstīs un Ukrainā. "Exonicus" ir izveidojis vienu no pasaulē vadošajiem specializētajiem risinājumiem militārās medicīnas apmācībai paplašinātajā realitātē (XR), apliecinot, ka Latvijā iespējams radīt tehnoloģijas ar globālu ietekmi. Aiz katras tehnoloģijas, ko izstrādājam, ir viens galvenais mērķis — palīdzēt sagatavot cilvēkus brīdim, kad no viņu zināšanām, prasmēm un pieņemtajiem lēmumiem var būt atkarīga cilvēka dzīvība. Mēs lepojamies būt daļa no Latvijas aizsardzības tehnoloģiju nozares, kuras uzņēmumi arvien pārliecinošāk apliecina savu konkurētspēju un spēju radīt pasaules līmeņa inovācijas."
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.
Par Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju (DAIF Latvija)
Drošības un aizsardzības industriju federācija Latvijā (DAIF Latvija) ir vadošā Latvijas aizsardzības un drošības nozares organizācija, kas pārstāv uzņēmumus, pētniecības organizācijas un izglītības iestādes nacionālā un starptautiskā līmenī. Federācija veicina Latvijas uzņēmumu iesaisti NATO, Eiropas Savienības un starptautiskajās piegāžu ķēdēs, sekmē inovāciju attīstību un pārstāv nozares intereses sadarbībā ar valsts institūcijām un starptautiskajiem partneriem.