Zaļi, veselīgi, ātri pagatavojami salāti un pankūkas. Receptes
Zaļumu laikā jāēd arī zaļas maltītes. Pašu gatavotas tās ir ne tikai gardākas, bet arī veselīgākas, jo zini, kas ēdienam pievienots.
Lapu salāti ar laima mērci
Sātīgu maltīti iegūsi, ja salātiem pievienosi ceptas vistas filejas šķēles vai garneles. Kļavu sīrupa vietā var izmantot medu.
15 minūtes
6 personām
Sastāvdaļas:
1 garais gurķis
2 avokado
150 g dažādu lapu salātu
50 g lobītu pistāciju
Mērcei:
2 laimi
100 ml olīveļļas
2 ēdk. kļavu sīrupa
½ tējk. maigu sinepju
½ tējk. sāls
Gatavošana:
1. Saplucini salātlapas un kārto tās uz liela, lēzena šķīvja. Gurķi nomizo un sagriez pusripās. Avokado notīri un sagriez plānās daivās. Liec gurķi un avokado uz salātiem. Pārkaisi ar pistācijām.
2. Gatavo mērci: norīvē vienam laimam miziņu un liec to krūzē kopā ar abu laimu sulu, eļļu, sīrupu, sinepēm un sāli. Visu krietni sakul un pārlej salātiem. Pasniedz nekavējoties.
Plānās pankūkas ar spinātiem
Šādas pankūkas labi garšo, pildītas ar krēmsieru un lociņiem.
15 minūtes + 30 minūtes mīklas uzbriedināšanai
20 pankūkas
Sastāvdaļas:
500 ml piena
3 olas
140 g miltu
100 g svaigu spinātu
1 ēdk. olīveļļas
šķipsna sāls
pāris bazilika lapiņu
eļļa cepšanai
Gatavošana:
1. Spinātus un bazilika lapiņas liec traukā, pielej pienu un piešķil olas. Visu kārtīgi sablendē viendabīgā masā.
2. Pieber miltus un sāli, pievieno olīveļļu. Kul, līdz mīklā nav kunkuļu. Pārsedz trauku ar plēvi un ļauj mīklai pusstundu briest.
3. Pankūkas cep kārtīgi uzkarsētā pannā no abām pusēm.