Vitamīniem bagāti svaigie salāti ar bietēm un rukolu.
Garšīgi
Šodien 10:24
Kaut kas tik gards sen nebija ēsts! Svaigie salāti ar rukolu un bietēm
Gardi, svaigi un spēcinoši salāti. Rada sajūtu, ka apēsta vesela kaudze organismam vērtīgo uzturvielu.
Šādus salātus mēdzu gatavot arī brokastīs, tikai tad jau iepriekšējā vakarā salieku bļodā visas sastāvdaļas, trauku pārsedzu ar vāku vai šķīvi un atstāju ledusskapī, bet no rīta tikai pievienoju eļļu un visu sajaucu.
Vajadzēs:
- Rukolu
- Vārītas bietes
- Lobītus valriekstus
- Apelsīnu
- Sieru “sniega bumbas” (man garšo ar ķiplokiem)
- Valriekstu vai olīveļļu
Gatavošana:
Bietes sagriez mazākos, bet ne mazos gabalos, apelsīnam ņem tikai mīkstumu, ko arī sadali mazākos gabalos, tāpat kā siera bumbas. Pievieno eļļu un visas sastāvdaļas uzmanīgi sajauc. Enerģiski maisīt nevajag, lai siers nesadrūp.
Salātiem var pievienot sāli, vidusjūras garšvielu maisījumu, taču man vislabāk patīk bez nekā, jo katras sastāvdaļas kopā veidotā garša ir izcila!