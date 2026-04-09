Ledusskapī aizķērušās vārītas olas? Pagatavo salātus - 3 idejas
Olu salāti ir brīnišķīga atbilde uz jautājumu, ko iesākt ar pāri palikušām Lieldienu olām. Un ne tikai!
Daži papildinājumi, un vienkāršas, vārītas olas pārtaps par garšīgu uzkodu gan ikdienas brokastīs, gan vakariņās. Olu salāti ir arī iecienīts piknika ēdiens.
Olu salāti ar āboliem un marinētiem gurķiem
Etiķa vietā ļoti labi der arī gurķu marināde.
4 personām
25 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
8 cieti vārītas olas
2 āboli
2 marinēti gurķi
1 sīpols
100 g majonēzes
80 g jogurta bez piedevām
1,5 ēdk. maiga etiķa
½–1 tējk. karija pulvera
sāls, malti pipari
sakapāti zaļumi
Gatavošana:
1. Olas nolobi un sakapā. Ābolus un gurķus sagriez mazos gabaliņos. Nomizotu sīpolu ļoti smalki sakapā.
2. Majonēzi sakul ar jogurtu, etiķi un garšvielām.
3. Bļodā ieber olas, ābolus, gurķus un sīpolu. Pārlej mērci un izcilā.
4. Pārkaisi ar zaļumiem.
Pikantie olu salāti ar kaperiem
Maigāku un vēl krēmīgāku konsistenci salātiem var piešķirt, ja iemaisa kādu karoti rīvēta siera, piemēram, Holandes vai Krievijas sieru.
4 personām
20 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
6 cieti vārītas olas
8 pipargurķīši
2 ķiploka daiviņas
125 g jogurta bez piedevām
1 ēdk. treknas majonēzes
2 tējk. vidēji asu sinepju
1 tējk. notecinātu kaperu
smalki sakapāti pētersīļi
malti Kajēnas un melnie pipari
sāls
Gatavošana:
1. Olas nolobi un sagriez šķēlēs. Pipargurķīšus smalki sakapā.
2. No pārējiem produktiem un caur spiedi izspiestiem ķiplokiem sakul mērci.
3. Iecilā olas un gurķīšus un samaisi. Nebaidies, ka dzeltenums izšķīdīs, – tas piešķirs salātiem krēmīgumu.
Olu salāti ar sieru un ananasiem
Griežot ananasu gabaliņos, iztecējušo sulu der pataupīt – tā var noderēt, ja mērces šķiet par maz vai par biezu. Izmantojot konservētus ananasus, var pievienot nedaudz sīrupa no bundžas.
4 personām
15 minūtes pagatavošanai + laiks atdzesēšanai
Sastāvdaļas:
6 cieti vārītas olas
200 g vidēji mīksta siera
½ svaiga ananasa (vai 1 mazā bundžiņa – 400 g – konservētu ananasu)
2 ēdk. majonēzes
2 ēdk. krējuma
karija pulveris
malti čili un melnie pipari
sāls
Gatavošana:
1. Olas nolobi un sagriez mazos gabalos. Ananasu arī sagriez gabalos. Sieru sarīvē rupjās skaidās.
2. Majonēzi sakul ar krējumu un garšvielām.
3. Bļodā samaisi olas ar sieru un ananasiem. Pārlej mērci. Ieliec uz pusstundu ledusskapī.