Pavārs Mārtiņš Sirmais.
Garšīgi
Šodien 05:22
Iesaka Mārtiņš Sirmais - kā pagatavot Vidusjūras pērli Nicas salātus
No saulainā Francijas dienvidu krasta pie mums atceļojis kāds kulinārijas meistardarbs - "Salade Niçoise".
Šis ēdiens izceļas ar vienkāršību un vienlaikus eleganto sātīgumu, padarot to par izcilu izvēli gan nesteidzīgam vakaram, gan atspirdzinošam dienas vidum. Iepazīsties ar šo vienkāršo, bet izcili gardo recepti no TV kanāla "360" gatavošanas raidījuma “Dr. Sirmais”.
Sastāvdaļas (2-3 porcijas):
- 2–3 vidēji kartupeļi
- 150–200 g zaļo pupiņu
- 2–3 olas
- 1 bundža kvalitatīva tunča
- 6–8 ķirštomāti vai 2 lielie tomāti
- 6–8 melnās olīvas (vēlams bez kauliņiem)
- 4–6 anšovu filejas (pēc izvēles)
- Sauja svaigu salātlapu
Mērces pagatavošanai:
- 3 ēd.k. olīveļļas
- 1 ēd.k. sarkanvīna etiķa vai citrona sulas
- Sāls un svaigi malti melnie pipari
- (Pēc izvēles) 1 tējk. Dižonas sinepju
Pagatavošana:
- Sāciet ar kartupeļu novārīšanu ar visu mizu (aptuveni 15–20 minūtes). Kad tie gatavi, ļaujiet tiem atdzist, tad nomizojiet un sagrieziet glītās ripās. Pākšu pupiņas iemetiet verdošā sālsūdenī uz 3–4 minūtēm. Lai tās nezaudētu koši zaļo toni un paliktu stingras, uzreiz pēc vārīšanas noskalojiet tās ledusaukstā ūdenī.
- Olas vāriet vidēji 7–9 minūtes. Pēc tam tās atdzesējiet, atbrīvojiet no čaumalām un sadaliet četrās daļās.
- Sasmalciniet tomātus, nolejiet lieko šķidrumu no tunča un, ja izmantojat anšovus, nosusiniet tos papīra dvielī.
- Mazā trauciņā sakuliet eļļu ar etiķi vai citronu sulu, pievienojot garšvielas un sinepes, līdz izveidojas viendabīga mērce.
- Uz liela šķīvja vispirms klājiet salātu lapas. Virs tām pamīšus izvietojiet kartupeļus, pupiņas, tomātu gabaliņus, tunci, olas, olīvas un anšovus. Visu apslakiet ar mērci tieši pirms celšanas galdā.