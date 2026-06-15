Nekādas skaidras naudas un privātuma? Drīz spēkā stāsies jauni ES noteikumi
No 2027. gada 10. jūlija visā Eiropas Savienībā stāsies spēkā jauni AMLR (naudas atmazgāšanas novēršanas regulas) noteikumi cīņai pret naudas atmazgāšanu.
Veicot darījumus, kuru summa pārsniedz noteikto slieksni, klientiem būs jāatklāj sava identitāte un dati, savukārt pārdevējiem būs pienākums pārbaudīt pircēju identitāti.
Vēl pavisam nesen pietika izņemt naudaszīmju žūksni un samaksāt par automašīnu, luksusa pulksteni vai dārgām rotaslietām. Drīzumā šādi darījumi izskatīsies citādi.
Eiropas Savienība ir pieņēmusi noteikumus, kas ievieš vienotu skaidras naudas norēķinu limitu un ierobežo iespēju anonīmi veikt lielus maksājumus.
Jaunie noteikumi ir daļa no tiesiskā regulējuma reformas cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. To mērķis ir vienkāršs – apgrūtināt skaidras naudas izmantošanu līdzekļu izcelsmes slēpšanai un padarīt finanšu sistēmu visā Eiropas Savienībā drošāku un labāk aizsargātu.
No 2027. gada visā ES būs vienots skaidras naudas norēķinu limits. Būtiskākās izmaiņas stāsies spēkā 2027. gada 10. jūlijā.
No šīs dienas visā Eiropā
Savienībā maksimālā komercdarījuma summa, ko drīkstēs apmaksāt skaidrā naudā, būs 10 000 eiro vai šīs summas ekvivalents vietējā valūtā. Pārsniedzot šo slieksni, uzņēmējs vairs nedrīkstēs pieņemt samaksu skaidrā naudā. Klientam būs jāizmanto maksājuma veids, kas ļauj identificēt darījuma puses, piemēram, bankas pārskaitījums vai maksājumu karte.
Turklāt jaunie AMLR noteikumi paredz pienākumu piemērot klienta izpētes procedūras (Customer Due Diligence jeb CDD) vienreizējiem darījumiem, kuru vērtība ir vismaz 10 000 eiro.
Praktiski tas nozīmē, ka būs jāapstiprina klienta identitāte (piemēram, izmantojot personas kodu, nodokļu maksātāja numuru vai bankas konta numuru) un jāsavāc normatīvajos aktos par naudas atmazgāšanas novēršanu noteiktā informācija. Nepieciešamo datu apjoms būs atkarīgs no darījuma rakstura un riska novērtējuma.
Praksē tas nozīmē, ka automašīnas, dārgu pulksteņu, juvelierizstrādājumu vai citu augstvērtīgu preču iegāde par skaidru naudu var kļūt neiespējama, ja darījuma summa pārsniegs Eiropas Savienības noteikto limitu.
Dalībvalstis varēs noteikt stingrākus ierobežojumus
Šis limits būs spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tomēr kopējie ES noteikumi nosaka maksimāli pieļaujamo robežu, nevis minimālo brīvības līmeni. Tas nozīmē, ka atsevišķas valstis varēs ieviest vēl zemākus skaidras naudas norēķinu limitus, ja uzskatīs to par nepieciešamu.
Uzņēmējiem jaunie noteikumi nozīmēs lielāku piesardzību, pieņemot lielas skaidras naudas summas. Savukārt klientiem tas nozīmēs beigas iespējai pilnīgi brīvi norēķināties ar banknotēm par īpaši dārgiem pirkumiem.
Skaidrā nauda no aprites nepazudīs
Jaunie noteikumi nenozīmē atteikšanos no skaidras naudas vai aizliegumu to izmantot ikdienas norēķinos. Joprojām būs iespējams norēķināties skaidrā naudā par ikdienas pirkumiem, izņemt naudu bankomātos un apmaksāt nelielus rēķinus.
Izmaiņas galvenokārt attiecas uz lieliem komercdarījumiem, kurus ES institūcijas uzskata par īpaši pakļautiem naudas atmazgāšanas riskam. Šādi Brisele vēlas vienādot noteikumus visā Eiropas Savienībā un novērst nepilnības, kas līdz šim ļāva atsevišķās valstīs apiet stingrākas prasības.
Lielāka drošība vai mazāk privātuma?
Limita ieviešana nozīmē arī lielāku pārredzamību, veicot dārgus pirkumus. Darījumi, kuru vērtība pārsniedz 10 000 eiro, būs jāveic tādā veidā, lai tie atstātu pēdas finanšu sistēmā.
Tas nozīmē, ka iestādēm būs vieglāk izsekot naudas plūsmai un atklāt aizdomīgus darījumus. Atbalstītāji uzskata, ka šādi pasākumi palīdzēs efektīvāk cīnīties pret naudas atmazgāšanu, organizēto noziedzību un terorisma finansēšanu.
Savukārt kritiķi norāda, ka tas samazina finanšu privātumu un ierobežo cilvēku iespējas veikt lielus pirkumus anonīmi.
Izmaiņu atbalstītāji uzsver, ka tas ir efektīvs instruments cīņā pret ēnu ekonomiku, naudas atmazgāšanu un noziedzīgu darbību finansēšanu.
Savukārt kritiķi norāda uz pakāpenisku finanšu anonimitātes ierobežošanu un arvien stingrāku kontroli pār pilnībā likumīgiem iedzīvotāju darījumiem.
Skaidrs ir viens – no 2027. gada lieli pirkumi par skaidru naudu izskatīsies citādi nekā līdz šim. Skaidrā nauda no aprites nepazudīs un joprojām paliks cilvēku makos, taču ar to vien vairs nepietiks, lai norēķinātos par visdārgākajiem pirkumiem.