Traģiska nakts Ukrainā: krievu uzbrukumos Ukrainā vairāki nogalinātie, aizdedzies vēsturiskais Pečeru klosteris
Naktī uz pirmdienu krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kijivas Pečeru klosterī, paziņojis Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko.
Kijivā nogalināti vismaz četri cilvēki, bet 23 cilvēki ievainoti. Starp cietušajiem ir kāda grūtniece un viens bērns. Tikmēr, krieviem apšaudot Harkivu, nogalināti pieci glābēji.
🇺🇦 La Laure de Kyiv date du XIe siècle.— Cyrille Amoursky (@AmourskyCyrille) June 14, 2026
Monument classé au patrimoine culturel de l’UNESCO.
Un ensemble magnifique d’églises orthodoxes, un passage culturel obligatoire à Kyiv.
Aujourd’hui, il est en feu. Les Russes l’ont attaqué.
Comment peut-on soutenir ce régime ??? https://t.co/lnliM6TD2K pic.twitter.com/A3NgniNXi3
Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies Uspenskas katedrāles jumts. Krievu apšaudē cietušas arī dzīvojamās ēkas vairākos Kijivas rajonos, kā arī civilās infrastruktūras objekti, tajā skaitā tirgus un kāds pārtikas veikals.
Kijivas ziemeļos bojātas elektropārvades līnijas, un 140 000 patērētāju palikuši bez elektrības.
Tikmēr Harkivā atkārtotās krievu apšaudes laikā nogalināti pieci glābēji, kas bija ieradušies ugunsgrēka dzēšanai iepriekšējā trāpījuma vietā. Vēl vismaz pieci cilvēki guvuši ievainojumus.
Savukārt krievu lidrobotu uzlidojumā Sumiem ievainoti trīs cilvēki, tajā skaitā kāds bērns.