Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes.
Sabiedrība
Šodien 07:24
Ciklona ietekmē jaunā darba nedēļa Latvijā sāksies ar lietusgāzēm un pērkona negaisu
Pirmdien Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +14..+18 grādiem.
Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus, kas īslaicīgi var būt stiprs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 997-1001 hektopaskāls jūras līmenī.