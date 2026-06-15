Ciklona ietekmē jaunā darba nedēļa Latvijā sāksies ar lietusgāzēm un pērkona negaisu
Foto: LETA
Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes.
Sabiedrība

Ciklona ietekmē jaunā darba nedēļa Latvijā sāksies ar lietusgāzēm un pērkona negaisu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Pirmdien Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.

Ciklona ietekmē jaunā darba nedēļa Latvijā sāksies...

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +14..+18 grādiem.

Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus, kas īslaicīgi var būt stiprs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17 grādi.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 997-1001 hektopaskāls jūras līmenī.

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