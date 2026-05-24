Nūdeles zupā, rīsu etiķis salātos un citas gudrības, kā ēdieniem piešķirt Āzijas garšu
Āzijas virtuves produkti arvien biežāk kļūst par daļu no Latvijas iedzīvotāju ikdienas maltītēm. Tomēr tie nav paredzēti tikai suši, wok vai ramen pagatavošanai.
Tādi produkti kā sezama eļļa, rīsu etiķis, miso pasta vai vasabi var noderēt arī ikdienā pazīstamos ēdienos. Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis dalās ar padomiem, kā ierastiem latviešu ēdieniem piešķirt īpašu Āzijas virtuves garšu.
Mazs akcents – liela garšas atšķirība
Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā ierastam ēdienam piešķirt īpašu garšu, ir pievienot produktu ar izteiktu aromātu pašās gatavošanas beigās vai pasniegšanas brīdī. Piemēram, klasisku vistas zupu var papildināt ar nelielu daudzumu sezama eļļas, čili un citrona vai laima sulas. Tas būtiski neizmaina ēdienu, taču piešķir tam izteiksmīgāku, svaigāku un nedaudz pikantāku garšu, kas raksturīga Āzijas virtuvei.
Līdzīgi Āzijas virtuves produktus ikdienas ēdienkartē var ieviest, aizvietojot kādu jau ierastu sastāvdaļu. Piemēram, rīsu nūdeles lieliski iederas dažāda veida zupās, tostarp zivju vai frikadeļu zupā, kur nūdeles var sagriezt vai saplucināt mazākos gabalos, aizstājot kartupeļus. Tāpat nūdeles var izmantot kā piedevu – apcept kopā ar olu un dārzeņiem un pasniegt pie gaļas kotletēm vai cepeša.
Miso pasta – garšas daudzveidībai un izteiksmīgām marinādēm
Viens no produktiem, ko šefpavārs īpaši izceļ, ir miso pasta – fermentētu sojas pupiņu un sāls pasta, kas ēdienam piešķir sāļumu un garšas daudzveidību. Normunds Baranovskis to izmanto kā garšas pamatu buljonam, jo miso pasta ļauj veidot niansētāku garšu nekā ierastie buljona kubiņi. Piemēram, vienu karoti miso pastas var pievienot litram vai pusotram litram ūdens, un jau izveidojas pamats, ko tālāk iespējams papildināt ar sāli, citronu, eļļu vai citām sastāvdaļām.
Miso pasta labi noder arī grilēšanai. To var sajaukt ar medu, sojas mērci, citronu un nelielu daudzumu ūdens, izveidojot glazūru dārzeņiem, vistai, cūkgaļai vai citiem produktiem. Šāda glazūra ēdienam piešķir gan sāļumu, gan izteiktāku garšu, tāpēc miso pastu var izmantot ne tikai Āzijas ēdienos, bet arī kā vienkāršu veidu, kā papildināt ikdienā pazīstamus gaļas un dārzeņu ēdienus.
Izteiktas Āzijas garšas kā lielisks papildinājums
Kaut arī vasabi visbiežāk asociējas ar suši, to pēc būtības var uztvert kā mārrutkiem līdzīgu produktu – tikai asāku un izteiksmīgāku pēc garšas. Tāpēc vasabi var pievienot mērcēm, kurās parasti tiktu izmantoti mārrutki, kā arī aukstajām zupām, piemēram, klasiskajai aukstajai zupai vai citām kefīra bāzes zupām. Neliels daudzums vasabi var piešķirt ēdienam patīkamu stiprumu, īpaši, ja tas tiek kombinēts ar maigākām sastāvdaļām, piemēram, avokado.
Viens no produktiem, ko viegli izmantot latviešu virtuvē, ir rīsu etiķis. To var izmantot kā daudzpusīgu skābuma avotu, kas aizstāj tradicionāli izmantotos produktus, piemēram, citronu sulu, ābolu etiķi vai parasto galda etiķi. Rīsu etiķim ir maigāka, neitrālāka garša un patīkams aromāts, tāpēc tas labi iederas mērcēs, salātos un dažādos dārzeņu ēdienos. Piemēram, jaunos kāpostus var sagriezt lielos gabalos, apcept sviestā un pievienot rīsu etiķi, pēc tam pārkaisot ar sezama sēklām vai nelielu daudzumu sezama eļļas, ja vēlaties izteiktāku sezama garšu. Lai piešķirtu ceptiem dārzeņiem papildu svaigumu, to pagatavošanas beigās var pievienot rīsu etiķi. To iespējams izmantot arī salātu mērcēs, sajaucot ar medu vai cukuru, eļļu un sāli, tādējādi iegūstot vienkāršu saldskābu mērci.
Āzijas virtuves produkti, kas ikdienā vienmēr noderēs
Pie vienkārši izmantojamiem produktiem var pieskaitīt arī saldo čili mērci, kas daļēji var aizvietot kečupu un labi iederēties piknikos, pie desiņām vai citos vienkāršos ēdienos. Savukārt srirača mērce ir asāka, taču to ir iespējams padarīt maigāku, sajaucot ar majonēzi, ķiploku un citrona sulu. Tā kā šādi produkti virtuvē noder dažādās situācijās, tos var iegādāties arī akciju laikā un turēt mājās kā garšas papildinājumu ikdienas maltītēm.
Ikdienā noderīgas var būt arī edamame pupiņas, ko var izmantot zirnīšu vietā, pievienot svaigiem salātiem vai ēst līdzīgi kā cūku pupas – atlaidinātas un ar sāli. Tās parasti nopērkamas saldētā formā, bieži vien nav obligāti jāvāra un var kalpot arī kā labs olbaltumvielu avots.