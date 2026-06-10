Plūmju ievārījums ar dažādām garšām - brokastu pankūkām un kūkām
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Plūmju ievārījums ar dažādām garšām - brokastu pankūkām un kūkām

Padomu nodaļa

Žurnāls "100 Labi Padomi"

Kādreiz viena no populārākajām kombinācijām bija plūmju ievārījums ar biskvītu un kā gan ne, jo plūmes bija katrā mājā. Tagad tā vairs nav, tāpēc šādi plūmu ievārījumi nu jau ir delikatese, nevis ikdienišķs kārums.

Universālais plūmju ievārījums

Šo recepti var izmantot par pamatu, lai gatavotu dažādas uzlabotās versijas: ar āboliem, upenēm, ingveru utt.

1 kg plūmju bez kauliņiem
1 kg ievārījuma cukura 1:1

1. Plūmes sagriez gabaliņos,ber katlā un pieber cukuru. Samaisi un atstāj pa nakti, lai ievelkas.

2. Maisot uzvāri un uz straujas uguns turpini vārīt 4–5 minūtes.  Karstu pildi burkās un aizvāko.

Vērts izmēģināt

* Plūmju ievārījums ļoti labi garšo, ja tam pievieno maltas garšvielas, kas raksturīgas Ziemassvētkiem, – kanēli, krustnagliņas, zvaigžņu anīsu.

* Plūmju kompota sīrupam labs papildinājums ir apelsīnu sula.

* Burvīgu garšu tam piešķirs smalki sakapāta ingvera sakne.

* Aristokrātisku niansi plūmju ievārījumam dod gabaliņos saplucināts marcipāns un sadrupināti valrieksti. Tos pievieno īsi pirms vārīšanas beigām.

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Dzelteno plūmju ievārījums ar anīsu

Anīsa sēkliņas kombinācijā ar plūmēm nebūt negaršo pēc klepus zālēm, kā varētu šķist, bet gan svaigi un atspirdzinoši.

800 g gabaliņos sagrieztu plūmju
200 g gabaliņos sagrieztu ābolu
500 g ievārījuma cukura 2:1
 4–5 ēdk. citrona sulas
1 tējk. anīsa sēkliņu

1. Plūmes katlā samaisi ar cukuru un citrona sulu un atstāj, lai aptuveni 3 stundas sulojas. Pievieno ābolus un anīsa sēkliņas.

2. Uz straujas uguns maisot uzvāri un turpini vārīt 4 minūtes.

3. Karstu pildi burciņās, aizvāko un uz 5–10 minūtēm noliec uz vāka.

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