foto: Shutterstock
Avenes, gurķi, plūmes… Kā vasaras veltes stiprina veselību un skaistumu

Ieva Freinberga

Žurnāls "100 Labi Padomi"

Augustā jābauda viss, ko dod daba! Izvēlies meža un dārza veltes, lai uzņemtu pēc iespējas vairāk labumu  veselībai un skaistumam. Stāsta zāļu sieva Līga Reitere.

  • Avenes satur ļoti daudz dzelzs. Palīdz pret saaukstēšanos, remdē sāpes, pazemina temperatūru, atjauno gļotādu, uzlabo vielmaiņu, kuņģa un gremošanas sistēmas darbību. Vislabāk lietot svaigas, tāpēc ir vērts tās sasaldēt un lietot profilaksei, lai stiprinātu imunitāti un būtu ko ēst, kad pievārējusi slimība.
     
  • Bārbelēs ir krietna deva C vitamīna. Saldē tāpat kā smiltsērkšķus, lai samazinātu stipri skābo garšu. Izmanto ne tikai sulā un ievārījumā, bet arī mērcēs pie pamatēdiena.
     
  • Bumbieri uzlabo ādas veselību, palīdz pret novecošanos. Sarīvē bumbierus un liec uz sejas – tas nomierina ādu, īpaši miziņa. Ēd tos, cik vari, jo bumbieri atpūtina prātu un uzlabo garastāvokli.
foto: No Līgas Reiteres pers. arhīva
Līga Reitere
  • Cūcenes (kas nav sēnes) un kazenes ir līdzīgi augi. Der pret dažādiem iekaisumiem, arī elpceļu. Palīdz pie diabēta, mazina menopauzes simptomus.
     
  • Ērkšķogas palīdz pie mazasinības, sirds un asinsrites slimībām, uzlabo sirdsdarbību un gremošanas sistēmu, dzen žulti un urīnu.
     
  • Irbenes spēcina imunitāti, uzlabo sirdsdarbību. Samaltas kopā ar medu, liec uz sejas kā masku, lai mazinātu pigmentāciju. Var pievienot samaltas auzu pārslas vai biezpienu.
     
  • Lielās plūmes tāpat kā bumbieru, lieto pret ādas novecošanu. Apēstas tās uzlabo smadzeņu darbību un atmiņu. Tieši plūmju miziņā ir visvērtīgākās vielas.
     
  • Žāvēti āboli atvieglo kakla sāpes.

Priecājies par gurķu laiku
 

  • Gurķi satur ļoti daudz vērtīgu vielu, vitamīnu un attīra organismu. Tos ēdot, stiprināsi locītavas. Gurķi atjauno arī gļotādu plaušās un gremošanas sistēmā.
  • Gurķu un kabaču mizas attīra ādu, tāpēc gatavo sejas maskas. Gurķi var arī sarīvēt un likt uz sejas kā kompresi, lai atjaunotu ādu.
  • Rīvētus gurķus un rīvētus kabačus iemasē sausos matos un paturi 10–15 minūtes, tad izskalo un izmazgā – tā uzlabosi matu augšanu.
  • Pabaro un sakop nagus. Pāraugušu gurķi pārgriez uz pusēm, izkasi sēkliņas un ar tām paspēlējies. 

    • Atceries!

    Kad no ogām un augļiem izspied sulu, čagas izkaltē un saberz pulverī. Katru dienu apēd pa vienai tējkarotei un uzder glāzi ūdens. Ogu un augļu miziņas satur daudz vairāk vērtīgu vielu nekā to mīkstums.

