AST Ukrainai nosūta transformatorus un elektroiekārtas vairāk nekā 343 000 eiro vērtībā
Pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) nosūtījis Ukrainai trīs lieljaudas augstsprieguma transformatorus, kā arī 50 tonnas transformatoru eļļas un 1000 izolatoru.
Trīs lieljaudas transformatori nosūtīti sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), bet transformatoru eļļa un izolatori - sadarbībā ar biedrību "Tavi draugi" un "Uzņēmēji mieram".
Ziedojuma kopējā vērtība pārsniedz 343 000 eiro.
AST palīdzību Ukrainai sniedza, izmantojot Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības mehānismu (UCPM), kura nacionālais kontaktpunkts Latvijā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), kas atbalstīja AST ziedojuma koordinācijas procesā.
Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) norāda, ka Latvija ir uzticams partneris Ukrainai, sniedzot atbalstu enerģētikas infrastruktūras atjaunošanā un enerģētiskās drošības stiprināšanā.
Vitenbergs uzsver, ka viņa galvenā prioritāte ir stiprināt Latvijas kritiskās infrastruktūras drošību, mācoties arī no Ukrainas piemēra. Energoapgādes uzņēmumiem vajadzētu būt gataviem reaģēt un ātri novērst bojājumus, tiem būs vairāk jāsadarbojas savā starpā. Arī Baltijas valstīm, lai tās būtu gatavas novērst riskus un energoapgādes sistēmas bojājumus, jāveido kopīgas energosistēmu rezerves.
AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis norāda, ka Krievija ir mērķtiecīgi centusies iznīcināt Ukrainas energosistēmu, jo bez elektroenerģijas nav iespējama daudzu citu valstij kritiski svarīgu pakalpojumu pieejamība. Tāpēc AST iekārtas un aprīkojums ir ārkārtīgi svarīgs Ukrainas energosistēmas darbībai un valsts atjaunošanai. Iekārtas Latvijā savu laiku ir nokalpojušas, tomēr tās joprojām ir darbaspējīgas un var nodrošināt Ukrainas energosistēmas operatīvu atjaunošanu kara apstākļos.
"Turpināsim atbalstīt Ukrainu, jo tās energosistēmas noturība ir būtiska gan valsts funkcionēšanai, gan Eiropas kopējai drošībai," pauž Irklis.
AST jau iepriekš ir veikusi tehnikas un aprīkojuma ziedojumus Ukrainas atbalstam. Pērn decembrī AST ziedoja Ukrainas atbalstam 21 transportlīdzekli - pilnpiedziņas vieglos auto un traktortehniku, kuru kopējā vērtība pārsniedz 100 000 eiro. 2024. gada sākumā AST ziedoja 29 transportlīdzekļus - autotorņus, vieglos auto, autopiekabes un bezceļu kvadraciklus, kā arī citas transporta vienības.
2023. gada rudenī AST Ukrainas energosistēmas atjaunošanai nosūtīja tādas augstsprieguma tīkla iekārtas kā 330 kilovoltu (kV) strāvmaiņus, 110 kV jaudas slēdžus, 110 kV atdalītājus, 110 kV pārsprieguma novadītājus un vairāk nekā 50 tonnas transformatoru eļļas, atbalsta sūtījumam kopumā sasniedzot 66 tonnas, bet iepriekš AST nosūtīja uz Ukrainu izolatoru kravu un septiņus kravas furgonus.
Jau ziņots, ka AST koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 355,824 miljoni eiro, kas ir par 37,6% vairāk nekā 2024. gadā, savukārt koncerna peļņa pieauga par 29% - līdz 29,252 miljoniem eiro. Vienlaikus AST mātesuzņēmuma apgrozījums pērn pieauga par 72,7% un bija 266,008 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa palielinājās par 32,1% un bija 19,496 miljoni eiro.
AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā. AST ir "Conexus" lielākais akcionārs - kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju