Jau apnikusi biešu aukstā zupa? Divas vēl gardākas - aukstā gurķu un aukstā tomātu zupa
Par to, ka vasara jau sākusies, liecina tukšie kefīra, paniņu, marinēto biešu plaukti veikalā, jo gandrīz visās mājās top aukstā zupa. Starp citu, auksto zupu pasaule ir plaša un daudzveidīga.
Aukstā tomātu zupa
Piedevās labi garšo apgrauzdēta bagete vai fokača. Ja gribas vairāk sāta, iepriekš apcep plānās šķēlēs sagrieztu čorizo vai citu pikantāku desu, atdzesē un pasniedz pie zupas.
6 personām
10 minūtes + laiks atdzišanai
1 kg tomātu
250 ml auksta dārzeņu buljona
2 lielas ķiploka daiviņas
4 ēdk. olīveļļas
3 ēdk. krējuma
2 ēdk. laba balzametiķa
2 ēdk. saplucinātu bazilika lapiņu
1 ēdk. sakapātu zaļumu – der timiāns, rozmarīns, raudene, pētersīļi
sāls, malti pipari, cukurs
1. Tomātus sagriez gabalos.
2. Kopā ar pārējiem produktiem, izņemot krējumu un baziliku, sablendē. Ja vajag, pievieno vēl garšvielas un balzametiķi.
3. Atdzesē. Lej šķīvjos, ieliec pa tējkarotei krējuma un pārkaisi ar baziliku.
Aukstā gurķu zupa
4 personām
25 minūtes
½ l jogurta bez piedevām
1 garais gurķis
1 ķiploka daiviņa
1 tējk. cukura
1 tējk. sāls
1 tējk. piparmētru lapiņu
½ tējk. apgrauzdēta malta kumīna½ laima sula
malti pipari
dilles, garneles – pasniegšanai
1. Visas sastāvdaļas liec blendera traukā un sablendē vienmērīgā substancē.
2. Pagaršo un, ja vajag, pasāli, sapiparo, iemaisi cukuru vai laima sulu. Pasniedz ar sīki kapātām dillēm. Šajā zupā lieliski iederas arī sulīgas, sārtenas garneles. Pasniedz atdzesētu!