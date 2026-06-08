Brīdina par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā trīs novados
Pirmdienas rītā no plkst. 9.18 izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Attiecībā uz Ludzas un Rēzeknes novadiem NBS aicina doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Ja tiek pamanīts zemu lidojošs vai aizdomīgs objekts, tad netuvoties tam, bet zvanīt 112.
NBS arī informēja, ka ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
NBS atgādina, ka bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Jau ziņots, ka 3. jūnijā brīdināja par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Alūksnes novadā. Toreiz aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji neguva apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaparāts.
Tāpat ziņots, maijā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Tie bija saistīti ar bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijā, turklāt daži droni arī nokrita un eksplodēja, bet virs Igaunijas NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs vienu dronu notrieca.