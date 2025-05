Mārtiņš Sirmais iesaka dažus trikus, lai aukstā zupa izdotos ideāla

“Aukstā zupa tas pats smūtijs vien ir, tikai pasniegta šķīvī, tāpēc to attiecīgi var gatavot no ļoti daudzveidīgām sastāvdaļām. Galvenais ir atrast pareizās proporcijas un visu labi sablendēt. Piemēram, spāņu tomātu aukstā zupa gaspačo ir dzerama no glāzes, nevis ēdama no šķīvja, kā tas ir iegājies pie mums. Ar saldējumu sablendētas zemenes arī ir aukstā zupa,” stāsta Mārtiņš Sirmais.