Par šiem pārkāpumiem Eiropā var nākties dārgi samaksāt
Autovadītāji tiek brīdināti par maz zināmiem ceļu satiksmes noteikumiem Eiropā, kuru neievērošanas dēļ tūristi ārzemju braucienu laikā var saņemt ievērojamus naudas sodus.
Kā raksta "Express", aviobiļešu cenu pieauguma dēļ arvien vairāk britu dodas uz kontinentālo Eiropu ar savām automašīnām. Vienlaikus eksperti norāda, ka vietējo noteikumu nezināšana autovadītājiem var izmaksāt tūkstošiem eiro un sabojāt atvaļinājumu.
Uzņēmuma "Footman James" speciālisti iesaka pirms ceļojuma rūpīgi iepazīties ar tās valsts satiksmes noteikumiem, uz kuru plānots doties, kā arī pārbaudīt apdrošināšanas polisi un tās nosacījumus.
Jo īpaši "Footman James" specializētās atpūtas nodaļas vadītāja Samanta Smita sacīja: "Braukšana ar automašīnu kontinentālajā Eiropā ir fantastiska pieredze, īpaši tiem, kuriem patīk ceļot ar klasiskajiem automobiļiem. Tomēr dažādās valstīs likumi un prasības var būtiski atšķirties..."
Speciāliste brīdināja, ka ir svarīgi pārliecināties, vai jums ir piemērota automašīnas apdrošināšana, kā arī pārbaudīt, vai tajā nav nobraukuma ierobežojumu un vai apdrošināšanas segums ir pietiekams plānotajam braucienam.
"Veltīt laiku noteikumu izpratnei un automašīnas sagatavošanai var būt izšķiroši svarīgi, lai ceļojums būtu patīkams," piebilda Smita.
Piemēram, Francijā ir aizliegts izmantot navigācijas ierīces, kas parāda precīzu ātruma kontroles kameru atrašanās vietu. Par šī noteikuma pārkāpšanu var piemērot sodu līdz pat 1500 eiro, kā arī konfiscēt ierīci vai pat automašīnu.
Savukārt Vācijā autovadītājiem var tikt piemērots naudas sods, ja viņi apstājas uz autobāņa tukšas degvielas tvertnes dēļ. Šāda situācija tur var tikt uzskatīta par pārkāpumu, un sods var sasniegt 30 līdz 70 eiro.
Portugālē ir aizliegts automašīnā pārvadāt rezerves degvielas kannas. Par degvielas pārvadāšanu automašīnā vadītājam var draudēt sods no 1500 līdz 15 000 eiro.
Somijā autovadītājiem ir pienākums vienmēr braukt ar ieslēgtām gaismām – arī dienas laikā un pat automašīnai stāvot. Savukārt mirkšķināšana ar tālajām gaismām tur bieži nozīmē brīdinājumu par negadījumu vai savvaļas dzīvniekiem uz ceļa.
Šveicē cilvēkiem, kuri valkā brilles vai kontaktlēcas, līdzi jābūt rezerves pārim. Turklāt automašīnai jābūt marķētai ar uzlīmi, kas norāda transportlīdzekļa reģistrācijas valsti, piemēram, "UK".
Savukārt Spānijā var piemērot sodu par automašīnas vadīšanu basām kājām vai pludmales čībās, ja policija uzskata, ka šādi apavi traucē pilnvērtīgi kontrolēt transportlīdzekli. Par šādu pārkāpumu sods var sasniegt 200 eiro.