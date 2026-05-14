Dārzeņu biezenis vai zupa bez vārīšanas; plus humosa recepte
Dārzeņu zupa svaigēdāju gaumē.
Ātri pagatavojams un sātīgs dažādu dārzeņu biezenis, kas viegli pārvēršams zupā. Gards gan brokastīs, gan pusdienās, gan vakariņās.

3 personām
20 minūtes

Sastāvdaļas

Sulai:
4 lieli burkāni
3 lieli gurķi
3 seleriju kāti
1 biete

Biezenim:
2 avokado
1 selerijas sakne
1 liela paprika
1 brokolis
½ Ķīnas kāposta vai ledus salāta
pētersīļi, diedzētas sēklas (pēc izvēles)

Humosam:
1 sauja (no katras) uzbriedinātu turku, ķīniešu un sarkano adzuki pupiņu
ķirbju vai citu sēklu maize
diedzētas sēklas (pēc izvēles)

Gatavošana:
1. Vispirms gatavo dārzeņu kokteili, kas veidos pamatu biezenim vai zupai un būs arī priekšēdiens jeb uzkoda. Izspied sulu no gurķiem un seleriju kātiem. Izspaidas izmanto pamatēdienam – dārzeņu biezenim vai/un zupai.
2. Sulai, kas paredzēta dzeršanai, piespied burkānus un bieti.
3. Gatavo biezeni – sablendē brokoļus un pētersīļus. Sarīvē skaidiņās selerijas sakni, ar nazi smalki sakapā papriku. Ja visu tikai smalcina, biezenis būs pārāk mīksts.
4. Blenderī izspaidām un brokoļiem pievieno avokado, visu kopā vēl pablendē.
5. Ja vēlies zupu jeb šķidrāku biezeni, pievieno sulu pēc vajadzības. Dārzeņu biezenim var pievienot vienu zaļu kartupeli – garšu nesabojās, toties ļoti veselīgs.

Svaigais humoss kā piedeva uz maizītes

Humosu blendē no labi izmērcētiem kaltētiem turku zirņiem, Ķīnas un adzuki pupiņām (jau iepriekšējā vakarā iemērc), garšai pievieno mazliet jūras sāls un maltu piparu. Vari pievienot indiešu garšvielu maisījumu Džaipur. Humosu smērē uz ķirbju maizītes un pārber ar dažādu sēkliņu maisījumu (vari ņemt arī atsevišķas sēklas, piemēram, ķirbju, saulespuķu, linsēklu, sezama u. c.) Atceries – sagatavotais svaigais humoss jāizlieto divu, trīs dienu laikā.

