Latvijā bloķē pieeju Krievijas internetveikalam "Wildberries" un vēl virknei propagandas vietņu
Latvijā tiks lieta piekļuve vienai no lielākajām no tirdzniecības platformām "Wildberries.ru", liecina Nacionālās elektronisko līdzekļu padomes (NEPLP) paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
NEPLP lēmumā norādīts, ka "Wildberries.ru" pieejamas preces ar Krieviju, PSRS un Krievijas karu Ukrainā saistītu simboliku.
Līdztekus NEPLP nolēmusi ierobežot piekļuvi Latvijā pieejamām tīmekļvietnēm "companies.rbc.ru", "www.championat.com", "www.labirint.ru", "www.sovsport.ru", "www.livelib.ru", "v1.ru" un "ast.ru".
Lēmumā norādīts, ka minētajās tīmekļvietnēs izplatīts saturs, kas attaisno Krievijas militāro agresiju Ukrainā, leģitimē okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederību Krievijai, kā arī veido pozitīvu attieksmi pret Krieviju. NEPLP ieskatā šāds saturs var apdraudēt Latvijas informatīvās telpas un nacionālo drošību.
Padome arī nolēmusi ierobežot piekļuvi šo vietņu dublējošajām spoguļlapām. Interneta pakalpojumu sniedzējiem uzdots piekļuvi liegt nekavējoties, lietotājus novirzot uz informatīvo paziņojumu vietnē "nelegalssaturs.lv".
Lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, taču tā pārsūdzēšana neaptur lēmuma darbību.