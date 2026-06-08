Aleksandram Zverevam pirmais tituls nozīmīgākajos tenisa turnīros.
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Šodien 09:15
Vācietis Aleksandrs Zverevs piecos setos izcīna pirmo "Grand Slam" titulu karjerā
Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs svētdien triumfēja Francijas atklātajā čempionātā un pirmo reizi karjerā izcīnīja "Grand Slam" titulu.
Finālā ATP ranga trešais numurs Zverevs ar 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5:7), 6-1 pārspēja itāli Flāvio Kobolli (ATP 14.). Zverevs iepriekš bija sasniedzis "Grand Slam" finālu trīs reizes, visās piedzīvojot zaudējumus, tajā skaitā 2024. gadā Parīzē.
Pusfinālā Zverevs ar 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 uzvarēja čehu Jakubu Menšīku (ATP 27.), bet Kobolli titulcīņu sasniedza bez spēles, jo viņa pretinieks tautietis un bērnības draugs Mateo Arnaldi (ATP 104.) neilgi pirms pusfināla spēles izstājās no turnīra.
Kobolli līdz šim labākais sniegums "Grand Slam" turnīrs bija pērn Vimbldonā sasniegtais ceturtdaļfināls. Francijas atklātais čempionāts bija sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs.