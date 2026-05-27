Risoto, cepti vai zupā - gatavojam saldos kartupeļus
Batāte jeb saldais kartupelis arvien biežāk tiek gatavots kā pamatēdiens, un ne velti. Tas satur daudz šķiedrvielu, vitamīnus, minerālvielas, tostarp vērtīgo dzelzi, kalciju un kāliju.
Cepti saldie kartupeļi
Sastāvdaļas:
4 saldie kartupeļi
2 ēdk. olīveļļas
sāls, pipari pēc garšas
Gatavošana:
Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Batātes nomizo un sagriez aptuveni 5 cm biezās daivās (ja kartupeļi ir ļoti lieli, vispirms pārgriez vertikāli uz pusēm). Cepešpannu izklāj ar cepampapīru, ieber daivas, apslaki ar olīveļļu un apkaisi ar sāli un pipariem, ar rokām izmaisi, lai katra daiva no visām pusēm būtu apklāta ar eļļu. Cep cepeškrāsnī aptuveni 40 minūtes, līdz daivas ir mīkstas un kraukšķīgas.
Saldie kartupeļu čipsi ar tomātu mērci
Uzkarsē cepeškrāsni līdz 230 grādiem. Ar cepampapīru izoderē plāti. Nomazgā un sagriez resnos salmiņos saldo kartupeli; ja netraucē, griez ar visu mizu. Sagrieztos kartupeļu salmiņus liec uz plāts, pārslaki ar ēdamkaroti olīveļļas, izmanīgi samaisi, pārkaisi ar sāli un pipariem, vienmērīgi izklāj pa plāti. Reizi pa reizei apmaisot, cep 30 minūtes, līdz tie kļūst zeltaini.
Uzkarsē mazu panniņu, lej tajā atlikušo eļļu, pievieno sīpolus un ķiplokus, un apmaisot cep 3 minūtes. Visbeidzot iemaisi tomātu mērci. Pasniedz saldā kartupeļa čipsus ar pikanto tomātu mērci.
Risoto ar batātēm, šķiņķi un zaļajiem zirnīšiem
Sastāvdaļas:
2 saldie kartupeļi (400-500 g) + 1 nomizots un sagriezts plānās šķēlēs
1 sīpols
750 ml dārzeņu buljona
250 g risoto rīsu
125 g saldēti zaļie zirnīši
40 g sarīvēts Parmezāna siers
3 šķēles Parmas šķiņķa
2 ēdk. olīveļļas
timiāna zariņi
augu eļļa
Gatavošana:
1. Cepeškrāsni uzkarsē līdz 200 grādiem. Uz cepamās pannas, kas izklāta ar cepamo papīru, liec nomizotus un kubiņos sagrieztus saldos kartupeļus. Apslaki ar ēdamkaroti olīveļļas un garšvielām. Cep cepeškrāsnī aptuveni 25–30 minūtes.
2. Kamēr kartupeļi cepas, uz plīts sakarsē dziļu pannu, kurā ielej olīveļļu un saber smalki sagrieztas sīpola šķēles. Cep aptuveni 5 minūtes. Sīpoliem pievieno rīsus un apmaisi. Pielej pusi no nepieciešamā karstā buljona. Pievieno timiāna zariņu.
3. Rīsus gatavo, ik pa laikam apmaisot, uz vidējas uguns tik ilgi, līdz tie uzsūkuši visu šķidrumu. Pēc tam pakāpeniski pievieno atlikušo buljonu, un, kad arī tas ir uzsūcies rīsos, pievieno apceptos saldā kartupeļa kubiņus, zaļos zirnīšus un gatavo risoto vēl 5 minūtes.
4. Kamēr risoto gatavojas, uzkarsētā pannā liec saplucinātus Parmas šķiņķa gabaliņus, un apcep pāris minūtes, līdz tie ir kraukšķīgi. Gatavo šķiņķi ņem laukā un noliec malā līdz risoto pasniegšanai.
5. Pēc tam pannā dažas minūtes apcep saldā kartupeļa plānās šķēlītes, lai tās būtu viegli kraukšķīgas. Pēc pagatavošanas šķēlītes nosusini papīra dvielī.
6. Risoto katliņā iemaisi sarīvētu Parmezāna sieru un pievieno garšvielas pēc vēlēšanās. Gatavo rīsu maltīti liec šķīvjos, virsū kārto kartupeļu šķēlītes, Parmas šķiņķi un kādu timiāna zariņu.
Batāšu jeb saldo kartupeļu zupa
Sastāvdaļas:
500 g batāšu
1,5 l dārzeņu buljona
300 g pupiņu
80 g vājpiena jogurta
1 sīpols
1 daiviņa ķiploka
saišķītis kinzas
2 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. sviesta
1 tējk. karija
jūras sāls
svaigi malti melnie pipari
Gatavošana:
Pupiņas dažas stundas izmērcē, tad novāri. Batātes nomizo, sagriez nelielos kubiņos. Sīpolu un ķiploku nomizo un sakapā. Katlā sakarsē olīveļļu un sviestu, apcep sīpolus un ķiplokus, līdz tie kļūst zeltaini. Liec batātes, pārlej ar buljonu. Pieber sāli un piparus, uzvāri, nogriez mazāku uguni un vāri vēl 15 minūtes. Tad pievieno kariju un pusi vārītu pupiņu. Visu sablendē, tad pievieno atlikušās pupiņas, pārkaisi ar sakapātu kinzu un pipariem. Pasniedz ar jogurtu.
Izmēģini! Saldā kartupeļa salāti ar sieru un spinātiem
Sastāvdaļas:
1 saldais kartupelis
1 burkāns
150 g konservētas sarkanās pupiņas
spināti vai citi salāti
siers Trikata (Emmental Light)
1 tējk. kartupeļu cietes
sāls, pipari
citrons
olīveļļa
balzamiko krēms
Pagatavošana:
Krāsni uzsildi līdz 200 grādiem. Sagriez saldo kartupeli vidēja izmēra kubiņos, liec bļodā un sajauc ar kartupeļu cieti, sāli, pipariem. Pievieno 1-2 ēdk. olīveļļas un samaisi. Saldos kartupeļus liec uz pannas, tad krāsnī un grauzdē 30 minūtes, apmaisot ik pa 15 min. Atdzesē.
Nomizo burkānu un ar to pašu mizojamo nazīti sagriez to garās, plānās strēmelēs. Kubiciņos sagriez sieru. Bļodā sajauc salātlapas ar eļļu, citrona sulu. Kārto servējamā traukā salātus, kartupeļus, pupiņas, sieru un burkānu, servē ar balzamiko krēmu.