Brīdina par iecienītām bezrecepšu zālēm, kuras aizliegts ievest Latvijā
Atvaļinājumu un ceļojumu laiks uzņem apgriezienus, bet diemžēl, atgriežoties no ārzemēm, cilvēki cenšas ievest Latvijā bezrecepšu medikamentus, kuru sastāvā ir vielas, kas mūsu valstī ir aizliegtas, informē Nodokļu un muitas policijā.
Vienas no populārākajām neatļautajām zālēm ir, piemēram, Ēģiptē un Turcijā iegādāti nomierinoši bezrecepšu medikamenti, visbiežāk - “Sleepez” un “Night Calm 3 mg”.
Nodokļu un muitas policijā vēlreiz vērš uzmanību - lai gan citās valstīs šie medikamenti ir legāli iegādājami aptiekās un citās tirdzniecības vietās, to sastāvā esošā viela “eszopiclone” Latvijā ir iekļauta aizliegto vielu sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos).
Tādēļ cilvēki tiek aicināti nekādā gadījumā nevest uz Latviju Turcijā, Ēģiptē vai jebkurā citā valstī iegādātas minētās miega zāles vai jebkādus citus medikamentus, par kuru sastāvu jums nav pārliecības.
Ja tomēr vēlaties vest uz Latviju citās valstīs iegādātus medikamentus (vai arī ņemt līdzi, izceļojot no Latvijas), lūdzu vispirms pārliecinieties https://www.vid.gov.lv/lv/ierobezojumi-un-aizliegumi, vai tādus medikamentus, kā arī citus specifiskus produktus, ir/nav atļauts ievest Latvijā vai visā Eiropas Savienībā un nepieciešamības gadījumā nodrošinieties ar ārsta izrakstītu recepti, atgādina Nodokļu un muitas policijā.
Šī medikamenta pārvietošana pāri Latvijas valsts robežai ir krimināli sodāms pārkāpums, par ko Krimināllikumā ir paredzēta atbildība līdz pat brīvības atņemšanai uz vairākiem gadiem neatkarīgi no medikamentu daudzuma vai bagāžas veida.