Imantā par vairāk nekā 30 miljoniem eiro būvēs vērienīgu "Lido māju"
Ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums AS "Lido" ir noslēdzis līgumu ar SIA "Aimasa" par "Lido mājas" būvniecību Imantā, informēja uzņēmums.
Konkrētā līguma summu uzņēmumā neatklāja, tomēr kopējās investīcijas "Lido mājas" projektā sākotnēji bija aptuveni 40 miljoni eiro, bet patlaban tiek lēsts, ka tie būs vairāk nekā 30 miljoni eiro.
Tuvāko nedēļu laikā pēc būvdarbu atļaujas saņemšanas plānots sākt būvdarbus.
Uzņēmumā informē, ka "Lido māja" būs mūsdienīgs ražošanas, noliktavas un biroju komplekss. "Lido māja" tiks būvēta Imantā, pilnībā atjaunojot vēsturisko Rīgas Radiotehnikas rūpnīcas ēku un pielāgojot to "Lido" pārtikas ražošanas, uzglabāšanas un administratīvajām vajadzībām.
Topošā projekta kopējā platība sasniegs 16 000 kvadrātmetru, un tā īstenošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 30 miljonus eiro. "Lido māju" plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā 2027. gada otrajā pusē.
"Lido māja" būs daļa no topošā daudzfunkcionālā attīstības kompleksa Imantā, kura kopējā platība sasniegs 88 000 kvadrātmetru. Projekta īpašnieki un attīstītāji ir SIA "KP4" un SIA "KP3", ar kuriem "Lido" noslēdzis ilgtermiņa jeb 20 gadu nomas līgumu. Abi uzņēmumi pieder igauņu uzņēmējam Ivaram Vendelinam, informē uzņēmumā.
Saistībā ar projektu "Lido" šī gada februārī reģistrēja uzņēmumu SIA "Lido māja", nodalot ražošanu atsevišķā meitasuzņēmumā. Uzņēmumā atzīmē, ka tas nodrošinās centralizētu ražošanu visiem "Lido" uzņēmumiem un būs neatņemama "Lido" grupas sastāvdaļa. Jaunā ražotne ļaus būtiski palielināt pārtikas ražošanas jaudas un radīs uzņēmumam plašākas attīstības iespējas Baltijā, vienlaikus ievērojot visas Rīgas teritorijas plānojumā noteiktās prasības.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Aimasa" 2024. gadā strādāja ar 97,252 miljonu eiro apgrozījumu un 11,28 miljonu eiro peļņu. Jaunāki finanšu dati nav publiskoti. "Aimasa" reģistrēta 2004. gadā, un tās pamatkapitāls ir astoņi miljoni eiro. Uzņēmums pieder Sandrim Apsītim (50%), Aināram Cakaram (40%) un Jānim Dreimanim (10%).
Jau ziņots, ka "Lido" koncerns pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. maija līdz 2025. gada 30. aprīlim, strādāja ar 79,154 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 15,4% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, bet kompānijas peļņa palielinājās divas reizes - līdz 7,861 miljonam eiro.
Kompānija "Lido" reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,293 miljoni eiro. Koncernā ietilpst SIA "Lidonekustamie īpašumi", kā arī četri Igaunijas uzņēmumi - "Lido Eesti", "Lido Kristiine", "Lido Mustamae", "Odil Eesti".
"Lido" grupā ietilpst 13 ēdināšanas vietas un pieci veikali Latvijā, piecas ēdināšanas vietas Igaunijā, kulinārijas ražotne, alus darītava un konditoreja Rīgā.
Tāpat ziņots, ka 2025. gada janvāra beigās Igaunijas izklaides pakalpojumu un ēdināšanas grupas "Apollo Group" meitasuzņēmums "Treeland" palielināja līdzdalību "Lido" kapitālā līdz 96%, iegādājoties 21% "Lido" akciju no Gunāram Ķirsonam piederošās "K.E.Projekti". Tādējādi Ķirsonam piederēja 4% "Lido" kapitāldaļu. Savukārt šogad 31. martā "Apollo Group" kļuva par "Lido" vienīgo īpašnieku.
"Apollo Group" 4% "Lido" kapitāldaļu no "K.E.Projekti" iegādājās par 3,15 miljoniem eiro, liecina paziņojums biržai. "Apollo Group" norāda, ka "Lido" ir stratēģiski svarīgs meitasuzņēmums, un tā daļas palielināšana uzņēmumā atbilst grupas izaugsmes mērķiem.
"Apollo Group" ietilpst Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētajā holdingā "MM Grupp", kam pieder plašs uzņēmumu portfelis Baltijas valstīs. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "MM Grupp".