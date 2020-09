Īsts superdārzenis - saldais kartupelis jeb batāte

Saldais kartupelis ir viens no bagātīgākajiem bēta karotīna avotiem. Bēta karotīns ir antioksidants, kas pasargā organismu no brīvo radikāļu ietekmes, no nepareizu šūnu rašanās, infekcijām, atjauno ādu un pasargā to no pārmērīga UV starojuma. Glabājot saldo kartupeli ziemas mēnešos, bēta karotīna apjoms tajā palielinās.

Saldais kartupelis ir superdārzenis, jo satur ne vien antioksidantus, kas pasargā asinsvadu sieniņas no bojājumiem, bet ir arī lielisks B6 vitamīna avots. B6 tiek uzskatīts par sirds vitamīnu, jo samazina asinīs vielas daudzumu, kas rada iekaisumu, proti, homocisteīna līmeni.

