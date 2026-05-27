Eksperts atklāj satraucošu ainu pretdronu sistēmu izstrādē
Pretdronu sistēmas vismaz par diviem soļiem atpaliek no dronu attīstības, vērtēja Latvijas Autonomo sistēmu kompetences centra vadītājs, majors Modris Kairišs, trešdien piedaloties "Dronu samitā" Rīgā.
Kairišs uzsvēra asimetriju, proti, ļoti labs snaiperis trāpa mērķim trīs kilometru attālumā, bet ļoti slikts drona operators - no desmit kilometriem, savukārt prasmīgs operators - no 20 vai 30 kilometriem. Tāpat viņš atzīmēja, ka pretdronu sistēmām visu laiku ir jābūt veiksmīgām, lai aizsargātu kādu objektu, savukārt dronam pietiek būt veiksmīgam vienu reizi, lai trāpītu mērķī.
Dronu tehnoloģijas majors raksturoja kā Pandoras lādi - agrāk vai vēlāk tās plaši sāks izmantot ne tikai valdības un armijas, bet arī noziedznieki un teroristi, jo zināšanas izplatās. Kairiša vērtējumā draudi var nākt arī no "vientuļā vilka", kurš šīs tehnoloģijas var izmantot pret sabiedrību, un uzsvēra, ka pretdronu tehnoloģijās ir daudz jāiegulda.
Eiropas Parlamenta deputāts Reinis Pozņaks (AS) atzīmēja, ka dronu laikmetā visa valsts vairāk vai mazāk kļūst par frontes līniju un robeža starp civilo un militāro aizsardzību izzūd. Viņš uzskata, ka pretdronu spējas nevarēs palikt tikai armijas kompetencē, būs jāiesaista arī policija un ugunsdzēsēji. Politiķis arī piebilda, ka Eiropā patlaban objektīvi ir "zināms dronu burbulis", taču kādā brīdī vajadzēs saskarties ar realitāti, jo "visi nevarēs visu pārdot visiem".
Eiropas Komisijas aizsardzības politikas direktors Tomašs Husaks informēja, ka no Eiropas Savienības instrumenta "Safe" 150 miljardiem eiro septiņi miljardi paredzēti tieši dronu un pretdronu spējām. Husaks norādīja, ka līdz maija beigām dalībvalstis iesniegs vismaz divus Eiropas kopīgu interešu aizsardzības projektus (EDPCI), kas pilnībā veltīti dronu un pretdronu sistēmām - vienu par austrumu flanga novērošanu, otru par industrijas attīstību.
Eiropas Aizsardzības aģentūras gaisa pārākuma projektu vadītājs Luka Gargiulo atzīmēja, ka aģentūra nākamgad īstenos operacionālās eksperimentēšanas pilotprojektus dronu un pretdronu jomā - vienu Latvijā, vienu Nīderlandē.
Jau rakstīts, ka "ATTA" konferenču centrā trešdien notika otrais starptautiskais "Dronu samits", kas vienuviet pulcēja līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās Dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus.
Samitu organizēja Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs un Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Aizsardzības inovāciju samits "Done Summit" Latvijā pirmo reizi norisinājās 2025. gadā.